De la nieve al volcán, los últimos partidos aplazados del Córdoba CF

De la nieve al volcán. De 2010 a 2021. 11 años han pasado desde que se aplazó el anterior envite de un Córdoba CF que no jugará este domingo ante el Mensajero por la cancelación del partido por parte de la Federación Española ante la situación de inestabilidad que vive la isla de La Palma desde el pasado mes de septiembre con la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

El 10 de enero de 2010, Córdoba fue sorprendida por un intensa nevada. Las imágenes de aquel temporal quedan para el recuerdo de los aficionados cordobesistas tras ver El Arcángel cubierto de nieve. Esto hizo imposible que se pudiese disputar el encuentro de Segunda División entre los blanquiverdes y el Rayo Vallecano, por lo que el árbitro canario Hernández Hernández decidió aplazar este envite.

Como dato curioso de aquel gélido día de invierno, el colegiado propuso jugar al día siguiente, pero los vallecanos se negaron al tener un partido intersemanal. Además, el Córdoba CF, que estaba dirigido por Lucas Alcaraz, no contaba con pintura roja para poder pintar las rayas del campo. Finalmente, el árbitro, ante la petición de los dos equipos y el mal estado terreno de juego por la cantidad de nieve caída, decidió aplazar un partido que se recuperó un mes después, cita que acabó con empate a cero.

Durante estos 11 años, desde este duelo aplazado por la nieve al de este domingo 17 de octubre de 2021 por la situación inestable de la isla de La Palma por el volcán de Cumbre Vieja, el Córdoba CF no jugó contra el Reus, excluido de la competición en Segunda División en la temporada 18-19. Además, un curso después, en la 19-20 -ya en Segunda B-, la irrupción del covid-19 en marzo de 2020 hizo que la Federación Española suspendiese dos jornadas antes de la cancelación final de la campaña a causa del coronavirus. De este modo, tras la destitución de Raúl Agné, el Córdoba CF, que fichó a Juan Sabas, no pudo jugar ante el San Fernando y el Talavera. Después, llegó el punto y final de ese ejercicio, ya que sólo se jugó el play off de forma exprés.

Por otro lado, antes del famoso día de la nieve, el Córdoba CF tuvo que aplazar un encuentro de Segunda División ante el Eibar por la lluvia. Fue el 27 de febrero de 2005. Desde ese fecha han pasado ya quince años. Este domingo, la situación ambiental que vive La Palma impide que los de Germán Crespo disputen el duelo de esta séptima jornada liguera en el Grupo IV de Segunda RFEF en el Silvestre Carrillo ante el Mensajero.