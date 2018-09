José Ramón Sandoval no quiso poner "excusas" a la clara derrota de su equipo en el Carlos Belmonte, un partido en el que "hemos cambiado de sistema, pero si vas desde el minuto cinco perdiendo y luego tienen dos penaltis y una acción de estrategia…". Visiblemente molesto, el técnico madrileño ha insistido en que "el equipo ha dado sensación de no estar. Hemos tocado fondo, no he visto al Córdoba que quiero ver".

"Se puede perder, pero no a cualquier precio", continuó el de Humanes, que quiso recordar que "tampoco ha sido un Albacete que nos ha metido contra las cuerdas, pero tuvo todo el control del partido. Han hecho lo que han querido y estar en manos de un rival dice poco de mi equipo, y tengo que asimilarlo". "La gente de Córdoba está pasando un momento muy malo por la imagen del equipo", sentenció el entrenador.

Para Sandoval, "los pequeños detalles te hacen comentar faltas de concentración y los goles pueden ser evitables". Así, quiso buscar un punto positivo al tropiezo del Belmonte, pues "sin llegar a hacer un gran fútbol, nosotros tuvimos tres llegadas buenas", si bien pronto recordó que "siempre estuvimos a merced de ellos porque todos los duelos y faltas los hemos perdido".

Siendo consciente de que con todo lo esgrimido "no puedes ganar este partido", el preparador del Córdoba sufrió sobre todo de "impotencia" porque vio a su equipo "sin ideas cuando tenía el balón". Es por eso que advirtió de nuevo que una imagen así no se puede volver a repetir: "Hemos tocado fondo y más abajo no podemos caer; quiero pensar que todo esto mejorará, todo esto es trabajable. Además, la incorporación de los nuevos darán aire fresco al equipo".

Preguntado por la actuación de Quezada, Sandoval apuntó que "en la primera parte ha sufrido un poquito, pero por lo menos ha tenido esa mordiente en ataque; tenía claro lo que tenía que hacer", si bien dejó caer que "en defensa hemos estado todos mal y tenemos que asimilarlo. Incluso habíamos salido con doble pivote, pero al final el dibujo da lo mismo, todo depende de la intensidad", que el CCF no tuvo.

"Al final ellos jugaban con extremos que se metían por medio y no éramos capaces de entenderlo. Nos hemos ido del partido con ese gol a los cinco minutos y no me ha gustado la poca reacción que tuvimos", continuó Sandoval, que puntualizó que "salimos en la segunda parte y cuando cambió un poquito la manera de jugar, hacemos un penalti absurdo. Estaba deseando que pitase el árbitro porque ha sido un partido feo".

Ante todo esto, el técnico catalotó al Albacete como "justo vencedor porque ha ganado. Era el Albacete que nos esperábamos, pero este Córdoba no me lo imaginaba así". "Somos nosotros los que tenemos que solucionar esto y tenemos que buscar una solución a todo lo que hemos vivido", finalizó.