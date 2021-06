Estos serán los rivales del Córdoba CF en Segunda RFEF

El Córdoba CF ya conoce a los rivales a los que se medirá en Segunda RFEF. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha acogido este lunes una reunión con los 90 clubes que competirán en la cuarta categoría del fútbol nacional, en la que se ha dado a conocer la fecha de la misma y también la composición de los cinco grupos, cada uno con 18 conjuntos.

La opción que finalmente ha ganado ha sido la que divide a los equipos andaluces. De este modo, el Córdoba CF formará parte del Grupo IV, en el que competirá con el San Roque de Lepe, el Cádiz B, el Xerez DFC, el Antequera y el Vélez, todos de la zona occidental de Andalucía. Sólo el filial gaditano compitió en Segunda B, por lo que todos los demás acaban de ascender de Tercera División.

A ellos se sumará el Ceuta, ascendido este curso tras eliminar al Xerez CD en la gran final del Grupo X de Tercera; y los equipos extremeños, el Cacereño, el Coria, el Mérida, el Villanovense, el Don Benito y el Montijo. Por último, los canarios cierran el grupo con la presencia del Tamaraceite, Las Palmas Atlético, el Mensajero, el Panadería Pulido San Mateo y el último rival saldrá del duelo que medirá al Tenisca con el San Fernando.

La otra variante que finalmente se descartó en la votación dejaba a la entidad blanquiverde con los otros nueve equipos andaluces, los seis conjuntos extremeños, el Ceuta y el Melilla. Ante la opción elegida, con la división andaluza, el Grupo V estará compuesto por el Recreativo Granada, el Ejido, el Mancha Real, el Pulpileño, el Melilla, los tres equipos murcianos (Real Murcia, Águilas y Mar Menor), los cuatro castellano-manchegos (Marchamalo, Toledo, Puertollano y Socuéllamos) y los valencianos (La Nucía, Eldense, Hércules, Intercity, Alzira y Levante B).

Por otro lado, el Grupo I lo formarán gallegos, asturianos, madrileños y sólo tres de los castellano-leoneses (Salamanca, Segoviana y Atlético Cristo). Por su parte, el II está compuesto por cántabros, vascos, riojanos, navarros y el Burgos, único de los castellano-leoneses; mientras que el III mete a los aragoneses, catalanes, baleares y el Numancia de Soria, que sale de su comunidad también.

La competición se iniciará el 5 de septiembre y acabará la fase regular el 15 de mayo de 2022. Los campeones de cada grupo asciende de forma directa, mientras que el play off, que lo disputarán los segundos, terceros, cuartos y quintos de cada grupo, se disputará en sede neutral el 22 y el 29 de mayo, misma fechas para las eliminatorias de play out, que los jugarán los cuatro peores sextos por la zona baja de la tabla. En total, ascenderán 10 conjuntos a Primera RFEF y 27 perderán la categoría descenderán a Tercera RFEF.

Por otro lado, el calendario de los grupos no se conocerá antes del 19 de julio, por lo que habrá que esperar para conocer la hoja de ruta del Córdoba CF en Segunda RFEF. También se ha conocido que habrá 22 fichas para conformar la plantilla, de las que 16 no corresponderán a jugadores menores de sub 23. En este sentido, se mantiene igual que en la extinta Segunda División B.