El regreso de Edu Ramos, casi imposible

Edu Ramos tiene prácticamente imposible regresar a El Arcángel el domingo. El futbolista malagueño no será citado, salvo sorpresa de última hora que no se espera, por Álvaro Cervera, debido a una cláusula que registra su contrato de traspaso al Cádiz, que fija en una cantidad cercana a los 100.000 euros el peaje que debería pagar el conjunto amarillo para utilizar al futbolista ante su antigua afición.

Según adelantó ABC Córdoba y pudo confirmar el Día, el acuerdo entre blanquiverdes y amarillos fijado al final del pasado mercado veraniego refleja el pago de dicha cantidad si el Cádiz desea que Edu Ramos juegue como visitante en El Arcángel. Esa cláusula, sin embargo, no será efectiva para el partido de la segunda vuelta en tierras gaditanas, choque que el malagueño podrá afrontar sin problemas contractuales. El conjunto amarillo, en principio, no se plantea hacer efectivo el pago la cantidad estipulada en el contrato.

Cabe recordar que Edu Ramos fue traspasado al Cádiz desde el Córdoba el pasado verano, ante los problemas con el límite salarial que acarreaba el club cordobesista al final del mercado estival. En el acuerdo, además de la mencionada cláusula para el partido del domingo, figura una cifra en torno a los 250.000 euros que el Cádiz tendría que pagar si quiere hacerse con la total propiedad del futbolista.

Edu Ramos, que comenzó la temporada jugando como titular a pesar de llegar tarde a la disciplina del equipo que entrena Álvaro Cervera, había perdido el puesto en los últimos encuentros, si bien sigue siendo un jugador que el técnico amarillo tiene bastante en cuenta a la hora de realizar los cambios. Sea como fuere, el Córdoba se evitará el regreso de un jugador muy querido por la afición, que así no podrá engrosar la habitual costumbre de los futbolistas exblanquiverdes de lucirse con grandes partidos ante la que fue su afición.