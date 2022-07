El objetivo ya está cerca: el Córdoba CF supera los 10.000 abonados

El Córdoba CF ha alcanzado este viernes un hito importante en su campaña de abonos. Al cierre de la primera fase, la que estaba dedicada a la renovación con reserva de asiento, el club blanquiverde ya ha superado la barrera de los 10.000 abonados, a menos de un millar de abonos del objetivo que se marcó la entidad, por lo que la satisfacción en las oficinas de El Arcángel es notoria.

Cuando el pasado 12 de mayo el Córdoba presentó la propuesta de precios para sus abonos, Javier González Calvo puso como objetivo la cifra de 11.000 abonados. Un reto que parecía complicado de superar, pero que el club ya ve cercano. Y es que la gran temporada del conjunto de Germán Crespo en Segunda RFEF ha hecho que gran parte de los socios del año pasado renueven su compromiso. A ellos se han sumado además cerca de 2.000 nuevas altas.

"Cuando hicimos la presentación de la campaña de abonados ya dijimos que seguramente nos iríamos por encima de los 11.000 abonados. Yo creo que lo vamos a conseguir e incluso estaremos por encima de ello", aseguró González Calvo durante el acto público por la renovación de Antonio Casas.

"A la afición de Córdoba no le podemos pedir nada. Al contrario, les estamos muy agradecidos. Ya no solo porque vengan 10.000 al campo, si no por lo que nos dan a diario. Qué vamos a decir, si hasta los que no somos de aquí vamos por la calle y agradecemos todo lo que nos dan. Esta afición siempre responde y hay que estar orgullosos de eso allá donde vayamos", añadió el dirigente blanquiverde.

Tras un descanso para los trabajadores de taquillas durante este fin de semana, el Córdoba CF arrancará el próximo lunes la segunda fase de su campaña de abonos, que estará dedicada a la mejora de asiento, que se podrá llevar a cabo desde el 18 al 23 de julio en las oficinas de El Arcángel. Dos días más tarde, el lunes 25, se abrirá la venta libre de abonos, ya sin reserva de asiento para aquellos que no han renovado su carné.