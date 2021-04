Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante la Balona

El Córdoba CF cayó ante la Real Balompédica Linense (1-2), comprometiendo sus opciones de acabar entre los dos primeros de la segunda fase y jugar el próximo curso en la Primera RFEF. Los blanquiverdes firmaron un horrible segundo tiempo para verse superados por un rival que sí supo variar el guion sobre la marcha, cuando se vio por detrás en el marcador.

ISAAC BECERRA. Gris. Tuvo un par de intervenciones de mérito en la primera parte pero volvió a quedar señalado en los goles de Koroma. En el primero llegó a tocar el balón sin poder frenarlo, y en el segundo se vio sorprendido por un rechazo que no pudo corregir a tiempo.

ÁLEX ROBLES. Lesionado. Tuvo que retirarse antes de tiempo por problemas musculares. Estuvo bastante mal en defensa, sufriendo mucho con Alomerovic durante todo el partido y en ataque no fue capaz de explotar su profundidad.

BERNARDO CRUZ. Impotente. Sin cometer excesivos errores, es evidente que tampoco está ni cerca del nivel que se esperaba de él. Para colmo, la mala fortuna hizo que el disparo de Koroma en el segundo gol visitante rebotara en su espalda para colarse en la meta de Becerra.

FARRANDO. Desubicado. Toda la temporada jugando como lateral y cuando regresó a su teórica posición predilecta no estuvo al nivel. Pudo hacer mucho más en el segundo gol de los balonos. Cuando volvió al lateral en el tramo final mejoró.

JESÚS ÁLVARO. Profundo. El canario estuvo a buen nivel, apareciendo mucho por la izquierda y ganando la línea de fondo con solvencia, incluso para sacar hasta tres disparos contra la portería de Nacho Miras.

XAVI MOLINA. Error fatal. Ya le sucedió en Tamaraceite, que una buena primera parte acaba ensombrecida por un error de bulto. En este caso llegó en el gol del empate, con una pérdida absurda de balón en campo propio que aprovechó Koroma para igualar la contienda. Fruto de la impotencia estuvo a punto de irse expulsado en el tramo final.

DJAK TRAORÉ. No está. La necesidad por las bajas en la medular obligaron a Pablo Alfaro a tirar de él como titular, pero el costamarfileño ni está ni se le espera. Al margen de un par de buenos desplazamientos en largo en los primeros minutos, no aportó nada más. Una amarilla terminó por condicionarlo y fue sustituido a la hora de juego.

SIDIBÉ. Desdibujado. Otra oportunidad tirada a la basura desde el once inicial. El maliense vino para marcar diferencias y no ha mostrado nada. Otra vez conjugó alguna acción de mérito, mostrando el desborde que posee, con muchas más en las que enseñó su apatía.

JAVI FLORES. Muy solo. Fue el hombre que siempre intentó armar el juego de su equipo, aunque en ocasiones tuvo que hacerlo sin apoyos y sorteando rivales en aventuras personales. Uno de los pocos que se salvan del desastre.

NAHUEL. Volcado. Lo intentó todo para sacar rédito a su velocidad por la banda izquierda, aunque a menudo se encontró sin soluciones que encontrar en el área en forma de rematadores. Tuvo una buena ocasión que malgastó al rematar con la pierna derecha.

WILLY. Resolutivo. Hizo un buen gol en la jugada más clara que tuvo en la primera parte, en la que no ahorró esfuerzos a la hora de intentar tirar la presión alta, como pide su técnico. En la segunda parte, tuvo una buena ocasión a la contra que desperdició por precipitarse, pero es de los pocos a los que no se les puede reprochar nada.

PIOVACCARI. Nada. Tuvo 20 minutos en el tramo final del partido y una vez más pasó desapercibido, más allá de un par de intentos en los que ni siquiera entró en contacto con el balón. Fallido revulsivo para Pablo Alfaro.

DE LAS CUEVAS. Decepción. Su temporada es un claro ejemplo de lo que ha sido el Córdoba en la presente temporada, un jugador llamado a marcar las diferencias que pasa totalmente desapercibido en una categoría tan mediocre. Una pena. Una decepción.

VISUS. Cumplidor. Hizo lo que pudo en un partido en el que normalmente no habría participado, de no ser porque se lesionó Álex Robles. Atento en las últimas jugadas, en las que su equipo ya defendió con lo justo en busca del empate que no llegó.

RÓDENAS. Ni se enteró. Entró ya de urgencia y por el poco nervio que se le vio pareció no tener muy claro lo que se jugaba su equipo. No es ni de lejos unos de los principales responsables de la situación, pero su aportación ha caído en picado.