Muere Claudio Ripoll, presidente del Córdoba CF a inicios de la década de los noventa

Claudio Ripoll, presidente del Córdoba CF a inicios de la década de los noventa, ha muerto este viernes a los 78 años de edad en una residencia de Peñarroya-Pueblonuevo. La entidad blanquiverde, a través de sus redes sociales, transmitió su más sentido pésame a familiares y amigos del directivo cordobés, que se marchó apenas un mes después de Antonio Adarve, al que relevó en la presidencia del club cordobesista.

Ligado al Córdoba CF en varias etapas, Claudio Ripoll fue tesorero y vicepresidente antes de asumir la presidencia de la entidad blanquiverde tras la dimisión de Antonio Adarve. Apenas estuvo una temporada al mando de la dirección cordobesista. Fue en la temporada 1991-92, aunque fue clave en la historia cordobesista.

En 1991, la junta directiva encabezada por Claudio Ripoll llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad para abandonar el estadio de El Arcángel y trasladarse a uno nuevo, el actual que está situado en El Arenal. De este modo, se dio el paso a poder derruir al anterior coliseo blanquiverde y construir en su ubicación el Centro Comercial El Arcángel. Fue una operación que tuvo grandes detractores.

Tras su etapa al mando del club, Claudio Ripoll, empresario del sector industrial, siguió formando parte de la entidad cordobesista como consejero, donde asumió la responsabilidad de la oficina de atención a socios y abonados.

Tras apagarse su corazón este viernes en Peñarroya-Pueblonuevo, el velatorio al expresidente cordobesista está teniendo lugar en la sala 4 del Tanatorio de la Fuensanta, mientras que su funeral se celebrará este sábado a las 10:30 en la iglesia de San Lorenzo. Descanse en paz, Claudio Ripoll.