"Es algo que llevo esperando desde que era un crío"

El duelo del pasado sábado entre el Córdoba y el Tenerife no pasará a la historia del fútbol. Sin embargo, hay un futbolista que guardará este duelo con mucho cariño en su memoria. Se trata de Alberto González, el arquero cordobesista que a sus 22 años pudo cumplir el sueño de debutar en el fútbol profesional con el equipo de su tierra y de hacerlo además con un partido bastante bueno.

Por ello, Alberto reconoció que terminó el encuentro "contento, pero con sabor amargo porque nos podíamos haber llevado los tres puntos y al final salimos del partido con un empate". El joven guardameta se lamentó de que su equipo tuvo "muchas ocasiones pero el portero de ellos también juega" e indicó que en el vesutario ya piensan en "ir a Granada a por los tres puntos".

Sandoval me pidió que tuviera tranquilidad, personalidad y que lo hiciera como sé"

Con la tranquilidad con la que se estrenó bajo palos ante el Tenerife, González explicó que la semana de trabajo fue lo más normal posible. "He venido a entrenar y he trabajado normal, sin pensar mucho en ello", apuntó el joven portero, que desveló que Sandoval le pidió antes del choque que tuviera "tranquilidad, personalidad y que lo hiciera como sé". Con esa misma naturalidad, Alberto comentó que "en la jugada del gol, me pilla el lanzamiento colocando la barrera, el árbitro pita, el balón rebota y no me da tiempo a llegar".

Pese a todo, acabó satisfecho con un debut que, reconoció, "no sabría describirlo con palabras. Es lo que llevo esperando desde que era un crío y juego al fútbol, debutar en el estadio de mi ciudad y en este equipo". Además, lo hizo con el apoyo de una afición que estuvo pendiente de darle cariño, algo que quiso devolver con elogios: "Tenemos una afición espectacular, que es de las mejores".