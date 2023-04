Javi Flores: "No podemos bajar los brazos, somos el Córdoba CF"

La triste derrota del Córdoba CF en Linarejos ante un número importante de aficionados blanquiverdes propició que diese la cara en representación del vestuario el de casi siempre, un Javi Flores que es capitán en las buenas, pero sobre todo en las malas. El de Fátima pidió disculpas a los desplazados a la vez que instó a sus compañeros a "hablar menos y ganar", recordando que el equipo no puede "bajar los brazos".

En su balance del partido, Flores vio una primera parte igualada y una segunda peor de los suyos: "Cuando pierdes, es complicado hacer un balance positivo del partido. Creo que la primera parte, ellos han tenido en los primeros minutos ocasiones. Nosotros hemos tenido dos pases atrás que han sido ocasiones claras. Creo que ha estado equilibrada. En la segunda hemos salido mal, hemos concedido algunos córneres que los hemos metido a ellos y, en una jugada desafortunada, Hugo hace un gran gol. El segundo gol viene bastante seguido. Hemos intentado reaccionar, hemos hecho el 2-1 y hemos tenido ocasiones para empatar, pero no nos sonríe la suerte. Hay que seguir peleando, aunque es duro".

Con todo, el centrocampista defendió que su equipo lo intentó hasta el final tras el 2-1. "A partir del 2-1 los hemos tenido en su campo. Lo hemos intentado, pero cuando llevas una racha tan negativa es complicado decidir bien en los momentos clave de los partidos. Tenía la sensación de que podíamos empatar y, si lo hacíamos rápido, igual hasta ganábamos, pero no hemos acertado", reconoció.

La situación es crítica para el Córdoba pero Javi Flores tiene claro que hay que seguir peleando. "No podemos bajar los brazos. Somos el Córdoba CF, tenemos una ciudad y una afición detrás nuestra. La gente ha venido a apoyarnos estando como están las cosas. Le pido perdón a ellos por no estar a la altura. En estas situaciones, siempre lo digo, me gusta hablar poco y ganar. Hoy es un día duro, mañana también lo será, y a partir del martes hay que ponerse las pilas porque viene un partido duro y hay que afrontarlo con ilusión", recordó.

Disculpas a la afición

Cuestionado por esa tristeza de los aficionados en las gradas de Linarejos, Flores se reiteró en sus disculpas. "Agradezco a la gente que haya venido. Sé que están muy cabreados, sé que van a volver a estar con nosotros y que el domingo nos apoyarán. Solo podemos pedirle disculpas. A día de hoy no estamos a la altura que merecemos. Solo salimos con trabajo, trabajo y trabajo. En estas situaciones poco les vale y los entiendo perfectamente", comentó.