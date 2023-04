Germán Crespo: "Mientras esté aquí, me siento con fuerzas"

La derrota del Córdoba CF en Linares complica todavía un poco más la situación de Germán Crespo en el banquillo blanquiverde. El técnico granadino achacó la derrota de los suyos a los "regalos defensivos" y la poca presencia en ataque, para asumir que su continuidad pende de un hilo. "Sabemos que cuando no acompañan los resultados, puede pasar", dijo sobre su posible despido.

"Esto depende de los resultados y la sensación que da el equipo. A veces hemos tenido malos resultados pero las sensaciones han sido buenas. La decisión la tiene la directiva. Sabemos que cuando no acompañan los resultados, pues puede pasar. Habrá que ver la decisión que toma el club en estos días", agregó un Germán Crespo cuyo lenguaje no verbal decía incluso más que sus palabras en la sala de prensa de Linarejos.

Cuestionado por cómo se ve él, el granadino fue bastante sincero. "Mientras esté aquí y tenga la posibilidad, me siento con fuerzas. Evidentemente, si me preguntas esto hace dos meses, me sentiría más fuerte. Al final, cuando no te van saliendo los resultados, tu propia cabeza te dice qué se puede mejorar. Intentamos mejorar todo, analizamos los partidos y trabajamos para mejorar domingo a domingo, pero cuando no te salen las cosas, evidentemente te sientes peor", lamentó.

Antes de asumir con honestidad su complicada situación, Germán Crespo hizo un análisis del partido bastante similar al de semanas anteriores. "No hemos entrado bien y el Linares nos ha generado ocasiones en los diez primeros minutos. Después hemos intentado tener un poco más la posesión, pero al final hemos hecho muchos regalos defensivos y en salida de balón hemos tenido pérdidas. Eso ha hecho que el Linares se sienta cómodo en tres cuartos de campo. Hemos terminado con alguna ocasión la primera parte. Habíamos hablado en el vestuario de que en el inicio de la segunda parte había que mantener la concentración y creo que ahí hemos estado muy flojos, muy blanditos. Así han llegado los dos goles del Linares", explicó.

Crespo reconoció que la situación es desesperada porque los resultados no llegan: "Está claro, entras en una dinámica de resultados que se ha trasladado al juego. No salen las cosas y eso pesa en el jugador y en el equipo. Esa claridad de ideas que hay que tener, cuesta mucho más".

Preguntado por los males de su equipo, señaló la falta de profundidad. "No nos tenemos que engañar, igual que la semana pasada tuvimos tres o cuatro ocasiones claras de gol y no las metimos, aquí nos han faltado. En la primera parte hemos cambiado el sistema. Nos estaba faltando llegada y por eso en el descanso hemos hecho un cambio más ofensivo, pero no nos ha dado tiempo a adaptarnos porque han llegado muy rápido los dos goles", argumentó.

El cambio de sistema

De ese cambio de sistema tras el descanso amplió seguidamente sus explicaciones: "Buscaba más llegada al área contraria. Salvo dos acercamientos que hemos tenido, que no se han concretado, nos estaba costando. Es verdad que hemos buscado el tener más el balón en el medio del campo, pero si al final no tienes el balón y tampoco la profundidad, por eso hemos hecho el cambio de Casas".

Al técnico, además, se le preguntó por su lejanía con la afición desplazada a Linarejos al término del partido. "Cuando han acompañado los resultados tampoco he ido con la afición, salvo cuando me han reclamado. Ni cuando iban las cosas bien me he acercado, porque es mérito de los jugadores, ni lo iba a hacer hoy después de no hacerlo en toda la temporada", indicó.