El juvenil Álex López, la apuesta de futuro del Córdoba CF

El Córdoba CF sigue trabajando en la planificación de la plantilla de la próxima temporada. A expensas de sellar un mínimo de seis incorporaciones para completar el plantel de Iván Ania para este curso en Primera RFEF, la entidad blanquiverde movió ficha y miró hacia su cantera para sellar el acuerdo de renovación del juvenil Álex López hasta 2025.

El de Montemayor, que ya estuvo la temporada pasada a las órdenes de Germán Crespo en el primer equipo, es una de las perlas de la cantera del Córdoba CF. Por ello, la dirección deportiva ha sellado un acuerdo con el de Montemayor, que jugará en el filial cordobesista en el Grupo X de Tercera RFEF pese a su condición de juvenil aún.

A las órdenes de Iván Ania desde el comienzo de la pretemporada, Álex López sigue creciendo en el club de su vida, al que llegó en 2016 en categoría alevín. Desde entonces, ha ido superando etapas hasta que este verano, a sus 17 años, ha llegado al filial blanquiverde. Además, la pasada temporada, el polivalente futbolista zurdo disputó 27 partidos con el Juvenil A, siendo una pieza fundamental de de Pedro López para el ascenso del equipo cordobesista a División de Honor.

Como indicó el Córdoba CF en su comunicado, este nuevo contrato de Álex López supone "una ampliación y mejora de sus condiciones, dado el rendimiento ofrecido hasta el momento y la valoración que hace de él la dirección deportiva como apuesta de futuro". De hecho, desde el pasado ejercicio el club hizo un primer movimiento con uno de los jugadores que están despuntando en sus categorías inferiores.

"Desde el Córdoba CF le deseamos a Álex muchos éxitos en su etapa cordobesista", apuntó el club en su escrito. Este nuevo acuerdo supone uno de los puntos fuertes con los que llegó también Infinity a la entidad blanquiverde y que el exconsejero delegado Javier González Calvo defendió durante su etapa: un proyecto de cantera. De hecho, este verano Christian Delgado y Lluís Tarrés dieron el salto también desde el filial al primer equipo, por lo que la idea también es clara.

La ilusión de debutar con el primer equipo

El propio Álex López, tras la sesión de este lunes con la que arrancó la tercera semana de la pretemporada del primer equipo blanquiverde, indicó que "es lo que en todo momento quería, seguir aquí en el club de mi vida, de mi tierra, y la apuesta me ha gustado mucho. La gente de arriba confía en mí y espero darles recompensa con trabajo y sacrificio".

"Este es mi octavo año y en todos estos años que llevo he ido aprendiendo gracias a que todos los de arriba me han ido dando consejos y conceptos", apuntó el juvenil de Montemayor. Además, reiteró que "la apuesta es buena, no me la creía y estaba muy ilusionado, pero ahora toca seguir trabajando como diga el míster". Por último, también reconoció que "en lo individual debutar con el primer equipo sería mi ilusión".