Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante la Cultural Leonesa

CARLOS MARÍN. Seguro. Tuvo una primera parte plácida, sin apenas intervenciones por la inoperancia ofensiva del rival. En la segunda, resolvió con confianza los intentos de la Cultural. Una nueva portería a cero.

JOSÉ RUIZ. Nervioso. Tuvo un enganchón con Obolskii que le propició el ver una tarjeta amarilla por la que Germán Crespo lo retiró al descanso. Hizo bien el trabajo defensivo y se proyectó con sentido en ataque.

JOSÉ CRUZ. Condicionado. Una tarjeta amarilla antes del cuarto de hora condicionó en exceso sus intervenciones, aunque estuvo listo para hacer su trabajo hasta el descanso sin necesidad de arriesgar más de la cuenta.

GUDELJ. Líder. Es el referente defensivo de los blanquiverdes y así actúa en cada partido. Exquisito a la hora de defender y confiado con el balón en los pies para iniciar el juego de su equipo con soltura desde atrás.

CALDERÓN. Calidad. Hizo un partido prácticamente perfecto en lo que a defensa se refiere, pero es que además puso un centro medido a Javi Flores en el segundo gol del Córdoba. El sevillano demostró una calidad sobresaliente.

DIARRA. Incansable. Aunque suene reiterativo, su trabajo en el centro del campo es vital, porque no ahorra un esfuerzo y no para quieto en todo el partido. Le faltó algo más de llegada al área rival, pero su equipo no lo echó en falta.

JAVI FLORES. Sorprendente. De todo el repertorio que atesora el fútbol del mediapunta cordobés, en León enseñó una faceta desconocida hasta ahora, como es el remate de cabeza. Al margen de ese gol, volvió a llevar el peso del partido.

CARRACEDO. Eléctrico. Volvió a vaciarse en ataque, siendo el más destacado de su equipo, pese a que no tuvo suerte en las ocasiones que tuvo para haber hecho gol. Es de los pocos que nunca rota para Germán Crespo.

KIKE MÁRQUEZ. Matador. El gaditano fue protagonista en la jugada del gol de Sergio Benito y puso la rúbrica poco después con un tanto de matador. Volvió a ser determinante para que su equipo siga ganando.

ADRIÁN FUENTES. Intermitente. No terminó de aparecer con continuidad en el juego, pese a que tuvo una clara ocasión de gol para haber inaugurado su cuenta personal en esta temporada. Dejó su sitio a Simo a la hora de juego.

SERGIO BENITO. Oportunista. Cazó a la perfección el rechace de Kike Márquez para abrir el marcador en su primera titularidad con el Córdoba. Completó el partido con mucho trabajo en favor de su equipo hasta ser sustituido.

JORGE MORENO. Asentado. Entró en el segundo acto sin que le penalizara la falta de ritmo después de caerse del once inicial la semana pasada. Cumplió a la perfección ya en un tramo de partido muy favorable.

PUGA. Dolorido. El granadino terminó el partido con un golpe fuerte en el hombro que puede revestir alguna gravedad, después de un choque con un rival. Jugó la segunda parte y, como de costumbre, no ahorró un esfuerzo.

SIMO. Vertical. En la primera pelota que tocó estuvo a punto de hacer gol. Con el partido roto encontró espacios para moverse con mucha soltura, y solo le faltó decidir bien para haber culminado alguna contra.

CASAS. Peleón. Aunque su equipo ya había hecho el trabajo en el primer tiempo, buscó su gol y lo hizo sin dar una pelota por perdida, como es costumbre en el rambleño. Tuvo, eso sí, pocas opciones para ello.

DE LAS CUEVAS. Sin tiempo. El mediapunta alicantino entró ya en el tramo final del partido, con todo resuelto y poco que hacer. Apenas le dio tiempo a intentar un contragolpe que no llegó a buen puerto.