“Queremos que el Córdoba CF sea un equipo divertido de ver y efectivo”

El Córdoba CF arranca este domingo una temporada que supone una reválida para el proyecto de Infinity, con Juan Gutiérrez Juanito (Cádiz, 1976) como máximo responsable en lo deportivo. Entre reuniones con los técnicos de la cantera y análisis de los primeros rivales del curso, el gaditano recibe a el Día en su despacho de El Arcángel para analizar un curso en el que solo vale el ascenso, con la presión que eso supone. Juanito es consciente de ello, pero también tiene claro que el equipo que ha confeccionado está preparado para ello. Las claves del éxito, a su entender, estarán en mantener la paciencia, la humildad y la confianza.

-A punto de arrancar la liga y tras un final de mercado tranquilo, por fin, ¿contento con el trabajo hecho?

-Estamos satisfechos. Hablamos mucho con Germán [Crespo] y en ese sentido, aunque nosotros podamos tener una idea, el feedback con el entrenador es importante y él está muy contento con la competencia que hay en todos los puestos. Ahora mismo en este Córdoba es complicado decir que hay jugadores titulares indiscutibles y eso es bueno, es muy bueno. A lo mejor no tenemos a todos los top, porque juegan en Primera RFEF, pero el nivel entre esa categoría y la Segunda RFEF es muy igualado y nosotros estamos muy contentos con la competencia que se puede generar en el equipo.

-Ahora que ya se cerraron las plantillas, ¿el Córdoba ha fichado a sus primeras opciones o ha pesado en ese sentido tener otra categoría por encima?

-Este verano hemos sabido a lo que debíamos aspirar. El año pasado cometimos el error de aspirar a jugadores que acabaron en Segunda División y perder tiempo con algún jugador que luego no pudo venir. Hemos sido realistas, buscando jugadores que podían tener ofertas de Primera RFEF pero de equipos con los que el Córdoba sí podía competir de tú a tú por su oferta. Eso nos benefició y nos ayudó a hacer la plantilla de forma rápida con los jugadores que queríamos, jugadores con los que aspiramos a ser campeón en Segunda RFEF, pero sabiendo que había otros con los que no podíamos ni siquiera contactar, porque era perder el tiempo.

-¿Ha quedado una plantilla más de dirección deportiva o de entrenador?

-Es un trabajo conjunto. Sabemos el entrenador que tenemos y queríamos hacer un equipo a su medida, pero también sin olvidar que en el fútbol puede pasar cualquier cosa y que cuando las cosas no van bien, la situación del entrenador puede ser complicada. Pero queríamos darle a Germán esa confianza de que él sepa que se le hace un equipo a su medida y que si viene mal dadas, vamos a tener paciencia. Yo sé que es complicado pero me gustaría tener paciencia con Germán porque tenemos confianza en él y si los resultados no llegan de inmediato, tenemos que saber que hay un camino. La diferencia respecto al año pasado es que este entrenador tiene unas ideas y las sigue. Y poquito a poco le puede sacar partido. En pretemporada hemos visto destellos de lo que puede dar el Córdoba. Lo que queremos es que esos destellos se afiancen lo antes posible.

-¿En qué se basó la apuesta por Germán Crespo para hacerse cargo del equipo?

-Analizando los problemas del año pasado, vimos que nos equivocamos en casi todo un poco, no de todas, todas. Nos equivocamos en algunos perfiles de jugadores y quizás en la elección de entrenador para esos perfiles que teníamos. Lo que sí teníamos claro es que lo que veíamos en el campo no nos gustaba a nadie. Lo que queremos ver es lo que hemos visto ahora, esos destellos. Nuestro objetivo era dar con un entrenador que pudiera con su estilo de juego dar momentos de buen fútbol, porque entendemos que así llegarán los resultados. Queremos que el Córdoba CF sea un equipo divertido de ver y efectivo, aunque sabemos que no es fácil. Pero a diferencia del año pasado, que quizás había más empates, yo prefiero que el equipo este año gane más partidos aunque pueda perder alguno más, pero con menos empates, porque al final te salen mejores números. A Germán lo conocíamos, lo bueno y lo malo, pero había muchas más cosas positivas y de ahí la apuesta por él.

-¿Cómo ha sido trabajar estos meses sin Miguel Valenzuela, después de su salida del club?

-Es difícil porque yo a Miguel le tengo mucho aprecio en lo personal, no solo como jefe. Él era un tío exigente, pero sabía rodearse de personas para crear un grupo fantástico de trabajo. Y yo ahora me he dedicado a continuar con ese proyecto, no he querido cambiar nada. Seguimos con la metodología creada con él a la cabeza. Me hubiera gustado que continuase pero fue una decisión más personal suya, porque se exigió mucho y se metió una presión tremenda. Por coherencia, él decidió dar ese paso atrás, pero ojalá vayan las cosas bien porque por mi parte tiene las puertas abiertas para volver, porque las circunstancias no fueron fáciles. Esa exigencia y rapidez con la que quisimos hacer las cosas no fueron buenas, y se juntó con todo el tema del covid. Pero seguro que Miguel, en un ambiente más relajado como ahora hay, con una competición más normal, haría un estupendo trabajo.

-¿Qué ha aprendido de ese fiasco del curso pasado?

-De todo se aprende. En este año y medio hemos aprendido a fichar mejor. Luego el fútbol te puede destrozar, pero en mi foro interno sé que hemos hecho las cosas mejor. Hemos sabido llegar al jugador que teníamos que firmar y hacerlo rápido. El primer año no supimos leer los problemas extradeportivos que tenía el club. Ahora, aun estando en una categoría inferior, el club es muy atractivo para los jugadores. Los que estuvieron el año pasado solo pueden hablar bien del Córdoba y eso es lo que atrae a los que puedas intentar fichar.

-Da la impresión de que el club, y el equipo, lo que necesitan es agarrar por fin una inercia positiva.

-Totalmente. La presión existe, existía el año pasado y este año es la misma, aunque la hemos intentado suavizar y no tener un mensaje de autoexigencia total. Pero el propio jugador tiene mucha confianza y cree mucho en el grupo. Los resultados de pretemporada han sido dispares pero no veo dudas en cuanto al grupo. El año pasado existían más miedos. Veíamos entrenadores con más miedo, alineaciones más conservadoras. Ahora, quizás sea por la filosofía que hemos establecido en el club y que tiene el propio Germán, de pensar que somos un gran equipo, de ensalzar lo positivo de los jugadores, veo más positivismo. También en la afición, que ha salido satisfecha de los partidos que ha podido ver. Esa inercia positiva es la que tenemos que tratar de conseguir y luego que empiece a rodar todo.

-¿Y cree que será posible agarrar esa dinámica desde el inicio en Jerez?

-Hay que tener paciencia, tenemos que saber que un resultado no puede cambiar lo que pensamos de un equipo. Si van siete u ocho jornadas y no ganas, o estás en los puestos de abajo, tendríamos un problema. Tenemos un equipo para pelear por ascender pero que nadie piense que vamos a arrasar. Hoy en día nadie arrasa, todo está muy igualado y las distancias en estas categorías se reducen. Yo dije en una rueda de prensa que este equipo sería capaz de competir en Primera RFEF, pero es más difícil hacerlo en Segunda RFEF para ser campeón que en Primera RFEF para mantenerte, porque tienes que ser el equipo que proponga todos los domingos. Eso muchas veces te perjudica. Tenemos que buscar esa dinámica positiva, pero sabiendo las dificultades que hemos tenido con las lesiones en pretemporada.

-El inicio es ante un rival que se presupone que estará arriba pero, ¿qué espera del resto del campeonato?

-El Xerez DFC tiene un entrenador que conoce a sus jugadores de siete, ocho o nueve años, porque los ha entrenado en todos los equipos en los que ha estado. Es un equipo compacto y eso les ayuda muchísimo. Nos vamos a enfrentar en la primera jornada a un gran bloque y creo que será uno de los que esté en puestos de play off. Luego, hay dos filiales que son buenos como Cádiz B y Las Palmas. También muchos equipos canarios que son una incógnita, que no sabemos bien por dónde pueden salir. Y los equipos extremeños son fuertes. De ellos, el Mérida por jugadores es el que tiene mejor equipo. Lo que está claro es que nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros mismos y hacer una buena media de puntos. Porque sí me cuesta ver un equipo que pueda quedar primero con mucha diferencia. Si alguien puede hacer eso es el Córdoba. No va a ser nada fácil, pero no veo a ningún rival haciendo 75 puntos. Serán equipos difíciles de batir pero tampoco los veo ganando domingo a domingo.

-Con campos tan dispares, El Arcángel va a ser más importante que nunca.

-El año pasado en casa sufrimos mucho, de hecho tuvimos más puntos fuera. También es que no podía venir el público. Sufrimos muchísimo. Pero este año, aunque sea en pretemporada, se ha visto otra ambiente. El equipo sale con ritmo y de hecho los mejores momentos han sido en las primeras partes. Si hacemos esos ritmos, no creo que tengamos problemas en sacar los partidos. Lo que sí tiene el equipo es la asignatura pendiente de ser fuerte fuera y en casa mantener lo que ha mostrado. Con la media inglesa te da para meterte ahí arriba. Fuera tenemos que mejorar, ser más competitivos y saber que igual toca hacer otro tipo de fútbol. El equipo no puede pecar de que la idea es innegociable, puede haber matices cuando vayas a un campo pequeño y de césped artificial, a los que habrá que saber adaptarse.

-Sobre la plantilla, dos apuntes: los sub 23 parece que han dado un salto de calidad importante y en ataque hay quien piensa que falta un punta más goleador. No sé si comparte esas dos opiniones.

-A mí los delanteros que tenemos me gustan mucho y confío en ellos. Luego los números siempre te ponen en tu lugar. Hugo Díaz, que fue una aspiración nuestra, tampoco era un delantero muy muy goleador. Es un hombre de entre siete y once goles, más o menos los que hizo Willy el año pasado. Después, la apuesta por los sub 23 ha sido darle confianza a los chicos del filial que venían apretando. Y han llegado dos jugadores como Simo y Casas que en el Sevilla Atlético eran importantes, aunque no tuvieran mucho protagonismo. Simo con su velocidad y Casas, que siempre ha sido un goleador, eran dos oportunidades fantásticas. Y luego tenemos a Fuentes, que es un jugador polivalente, con un físico portentoso y que si explotara podría ser el mejor de la plantilla porque tiene físico de jugador de Primera División. Le falta a lo mejor la confianza de hacer actuaciones mucho mejores, pero en el Murcia nos gustó mucho aunque jugaba en banda. Yo confío mucho en que nuestros delanteros y la segunda línea puedan hacer goles, sobre todo por el juego del entrenador.