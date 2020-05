José Antonio González: "He cumplido el sueño de jugar en el primer equipo del Córdoba CF"

Uno de los jugadores que no continuarán en el Córdoba CF la próxima temporada es José Antonio González. El cordobés, natural de Puente Genil, regresará al Granada cuando acabe la presente jornada, merced al año de contrato que le resta por cumplir. Y lo hará después de una temporada bastante discreta en El Arcángel, que además cerró con la pena de no poder cumplir el objetivo de ascender con el equipo de su corazón. El centrocampista, al menos, se marcha con el "sueño cumplido" de haber jugado en El Arcángel como miembro de pleno derecho del primer equipo blanquiverde.

González, que se encuentra en Puente Genil desde que el club dio libertad a los futbolistas para marcharse de la ciudad, explicó en Radio Marca Córdoba que su no continuidad era "algo esperado". "Tengo un año más de contrato en Granada y tenía que volver allí. Juanito me llamó para cerrar la temporada y para agradecerme el trabajo", añadió el joven jugador, que se enfrenta a un futuro un tanto incierto porque su continuidad en el club nazarí no está ni mucho menos clara.

José Antonio se marcha con la "pena" de que "no se ha podido conseguir el objetivo" con el que llegó al Córdoba el pasado verano, aunque recuerda que "faltaban partidos y puntos y nadie sabe lo que podría haber pasado".

Eso sí, sobre la interrupción del curso indicó que entiende "a todas las partes", aunque su equipo haya sido "de los más afectados por terminar así la liga, porque no tiene sentido que no haya descensos y que a los que estamos ahí no podamos seguir peleando".

Con todo, el pontanense reconoció que no ha sido su mejor curso. "Ha habido momentos, como en el equipo. No ha sido la temporada que soñaba. Empecé bien en pretemporada y en algunos partidos, pero luego tuvo algunos altibajos", explicó sobre su papel en el equipo.

Pese a todo, el centrocampista cordobés quiso "agradecer el trato y el cariño durante la temporada" y se felicitó de haber podido cumplir "el sueño de poder jugar en El Arcángel y en el primer equipo del Córdoba".