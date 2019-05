Los impagos del Córdoba CF saltan al terreno político

La delicada situación que atraviesan los trabajadores del Córdoba, camino de los tres meses sin cobrar su sueldo, ha saltado a la política en puertas de iniciarse la campaña electoral. Vox ha sido el primer partido en pronunciarse, a través de su candidato a la alcaldía, Rafael Saco, que pidió al Consistorio "que suspenda las relaciones institucionales" con el club "mientras mantenga los impagos a sus trabajadores".

Saco considera que "no es de recibo que en estas circunstancias el gobierno local y la oposición, mantengan su presencia en el palco de autoridades, pues a su juicio "les hace cómplices, al apoyar con su presencia a los causantes del problema".

La candidata a la reelección por el PSOE, Isabel Ambrosio, dejó claro que "no me corresponde a mí hacer alusiones", aunque sí que deslizó que ella cree que "a trabajo hecho, trabajo remunerado", si bien también apuntó que no quería "contribuir para nada a que esa situación se agilice haciendo declaraciones desde el Ayuntamiento".

Asimismo, Pedro García, candidato por Izquierda Unida, aseguró que la situación es "absolutamente impresentable" y añadió que su obligación es apostar por "la defensa de los trabajadores, sea quien sea el dueño del Córdoba".

También mostró su "solidaridad con los empleados" José María Bellido, el candidato del Partido Popular, que antepuso a los trabajadores "por encima de la solidaridad con la institución".