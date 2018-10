"Hemos hecho más méritos para ganar"

José Ramón Sandoval acabó satisfecho con el partido de su equipo pero lamentó la falta de suerte para haberse llevado una victoria que entendió que merecía. "En el fútbol vale el resultado final pero mi equipo ha hecho más méritos para ganar. No sé lo que tenemos que hacer para ganar con solvencia. Hemos tirado 22 veces al equipo que menos le tiraban de toda la liga. El equipo se ha vaciado, ha encajado el gol temprano y no se ha venido abajo", apuntó el técnico, que lamentó que a sus hombres les faltó "ese golpe de fortuna, porque Dani Giménez ha sido el mejor de ellos, pero el equipo ha estado bien plantado en el campo y ha competido en todo momento".

En su análisis del encuentro, Sandoval indicó que de inicio "ellos jugaban mucho por dentro y nosotros hemos sombreado en esa jugada (la del gol), nos han movido de un lado para otro, que era justo lo que habíamos visto que no nos podían hacer. Han sacado un centro lateral y no hemos cerrado bien". Eso sí, el preparador cordobesista reconoció que había que "dar su punto de mérito a ellos porque lo han hecho muy bien", pero no escondió que "cuando sombreas, te pasa esto".

A partir de ahí, Sandoval vio muy bien a sus futbolistas. "Hemos dado un paso adelante y hemos ido con intensidad. Carlos Abad ha sido casi un espectador del partido. A pesar de que ellos a veces tenían el balón no eran capaces de llegar al área", aseguró el entrenador blanquiverde, que destacó la labor de Javi Lara, del que apuntó que "se ha marcado un partido de 10, ha sido el timón del equipo durante todo el partido y no es fácil porque ha hecho 180 minutos en cuatro días", contando el partido de Copa del Rey en Elche del martes.

También destacó Sandoval la figura de Andrés Martín, del que indicó que "es un chico muy fácil, tiene mucho hambre y está predispuesto a escuchar. Le hemos dicho que se metiera con Piovaccari, él se mueve muy bien entre los centrales y el gol dice todo lo que es el chico. Ve portería y cuando coge el balón busca siempre una finalización", por lo que se felicitó de que "va ganando minutos poco a poco y lo que hizo en Copa del Rey también lo hizo sensacional".

Por último, no quiso el madrileño valorar la actuación arbitral, algo que bien es cierto que no hace nunca, sea cual sea la decisión del colegiado: "No voy a valorar la actuación del árbitro porque me gusta valorar a mi equipo. Cuando acaba el partido se acaba todo, se cierra el acta y se acaba. Bastante tienen ellos con su trabajo, que es muy difícil".