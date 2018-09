"Me gusta cuando los equipos se caen y se vuelven a levantar"

José Ramón Sandoval ha avisado en su rueda de prensa previa al choque ante el Alcorcón que viene "una semana larga con tres partidos y tenemos que vivir del presente, el pasado nos ayudó pero si vamos a estar todo el día recordando eso vamos a caer en la complacencia. Hay que agarrarse a lo que tenemos". El técnico blanquiverde ha indicado que acaba ahora "una semana de aprendizaje, me gusta cuando los equipos se caen y luego se vuelven a levantar" y ha pedido "mucha paciencia con el grupo, por todas las circunstancias que hemos pasado".

Sandoval ha pedido también tranquilidad, porque "yo no he visto a nadie que haya descendido en la tercera jornada ni que haya ascendido. No nos volvamos locos. Hemos perdido dos partidos y en ellos no hemos sido el equipo que buscamos, pero eso nos ha hecho trabajar más esta semana para perfilar cosas que seguramente no haya sabido transmitir a mis jugadores".

Sobre el Alcorcón, el técnico del Córdoba ha apuntado que "marcará una intensidad muy alta. Vienen de un año de sufrimiento pero no han variado mucho a pesar de tener nuevo entrenador. Tenemos que competir porque en ninguno de los tres anteriores lo hemos hecho".

Para esta semana, el Córdoba cuenta ya con su plantilla al completo, salvo Blati Touré que está concentrado con su selección. Sandoval ha reconocido, eso sí, que las nuevas altas "van a ser piezas fundamentales del equipo este año y se ha quedado una plantilla competitiva y tenemos dos jugadores por puesto".

Cuestionado por Erik Expósito y De las Cuevas, Sandoval ha apuntado que "los dos se han adaptado muy bien y han venido en buenas condiciones. Erik siendo joven lo tiene todo muy asimilado en la táctica, juega muy simple. Miguel le conozco y vimos que nos va a yudar mucho porque interpreta el fútbol muy bien. "Están a disposición para el domingo. Y no nos olvidemos de Andresito, que es otro fichaje porque no hemos podido contar con él. Tiene que pelear por un puesto porque es uno de los grandes activos del club. Nos va a dar cosas que igual no tenemos", ha apostilado el técnico.