Las ocho 'finales' de Manuel Mosquera en el Córdoba CF

Manuel Mosquera ya es el nuevo entrenador del Córdoba CF, club al que llega con un reto tan apasionante como complicado de realizar. El gallego dispondrá de ocho partidos para revertir la negra dinámica que arrastran los blanquiverdes hasta hacerles levantar el vuelo y recuperar un puesto en la zona de play off, para cumplir así el objetivo mínimo que el club se marcó a principio de la temporada. La empresa no es nada sencilla, pero el ex del Talavera y el Extremadura asume el cargo sin excusas, consciente de que las probabilidades de éxito son reducidas, pero también del revulsivo para su carrera en los banquillos que puede suponer una marchada en El Arcángel.

En ese propósito, el margen de error para el Córdoba CF será prácticamente inexistente, si bien el calendario puede presentarse como un aliado para los blanquiverdes. En primer lugar, porque el duelo ante el Racing Ferrol pendiente de finalizar es una carta extra que el CCF sí tiene, y no así el resto de los equipos de la zona noble, con la excepción lógica del propio equipo ferrolano. En el mejor de los escenarios, saldar ese partido con triunfo dejaría al equipo a dos puntos del Celta de Vigo B, que ahora mismo ostenta la quinta plaza. Una renta bastante accesible, siempre desde la perspectiva del escenario más optimista.

Pero más allá de ese encuentro pendiente de finalizar, el calendario señala que los blanquiverdes tienen cinco partidos en El Arcángel y tres lejos de casa. Con la fragilidad que el Córdoba ha demostrado desde que arrancó el año 2023, no queda nada claro si depender principalmente de jugar en su feudo, con lo que eso supone de presión por tener delante a su masa social, será positivo o negativo.

En cualquier caso, pensando en que el final feliz pueda acontecer, hay que considerar dicha circunstancia como una baza a aprovechar. Por El Arcángel pasará este domingo el Alcorcón y, en dos semanas, lo hará primero el Deportivo de La Coruña y más tarde el Racing Ferrol, para finalizar ese encuentro pendiente. Esos enfrentamientos ante equipo de la zona noble se antojan fundamentales para las esperanzas del CCF, que finalizará el curso ante su gente recibiendo en la jornada 36 al San Fernando y en la 38 al Badajoz, dos rivales inmersos en la lucha por la permanencia.

Lejos del feudo blanquiverde, el Córdoba tiene que visitar al Rayo Majadahonda en la jornada 33. Los madrileños son uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y tienen la permanencia encarrilada, si bien todavía tendrán que asegurar algún triunfo más para no sufrir en las últimas jornadas. En la jornada 35 el CCF visitará a la Real Balompédica Linense, equipo que ha prescindido de Rafael Escobar como técnico y que apunta a sufrir hasta el último suspiro en la lucha por salvarse. En la fecha 37 del campeonato, la última salida del curso llevará a los blanquiverdes a Mérida, donde se espera que el cuadro emeritense no tenga ya nada en juego, ni por arriba ni por abajo.

Un mínimo de cinco victorias

Con ese escenario, las previsiones que manejan en el conjunto cordobesista es de que harían falta entre cinco y seis victorias en estos ocho partidos para asegurar un puesto en el play off. El reto, eso sí, es titánico y totalmente alejado de la realidad si el equipo afronta este tramo final de temporada con la actitud y los argumentos expuestos en los últimos meses.

Ahí es donde tendrá mucho que decir Manuel Mosquera. En el Córdoba CF esperan que el técnico sea capaz de cortar de raíz la caída en picado del equipo, renovando el ánimo de un vestuario hundido y falto de confianza. El gallego lo tiene difícil, pero los números todavía ampararan las esperanzas del conjunto cordobesista. Por delante, ocho finales apasionantes en el filo de la navaja. Un ecosistema, por otro lado, que no es nada nuevo para el club de El Arcángel.