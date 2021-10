Esencia e identidad en un Córdoba CF líder

El tifo desplegado en el Fondo Sur no se equivocaba. Porque te quiero, te vengo a ver, este partido no lo vamos a perder, reflejaba una nueva pancarta que abarcaba todo el sector 4. Y no lo perdieron, de hecho, lo ganaron. Y con desparpajo, como viene siendo habitual esta temporada. Y es que, era el comienzo de una nueva jornada de fútbol. Estrenando horario matutino en el feudo, con el sol golpeando en Tribuna, había ganas de volver a ver al Córdoba CF en El Arcángel.

Y tanto que había ganas. Porque eran muchos los retos que podían batirse en este encuentro. La quinta victoria liguera de Germán Crespo al mando del equipo blanquiverde y seguir ampliando un récord histórico al que se le suma el pase de ronda en la Copa RFEF. El continuar siendo líderes en solitario una jornada más. Y otros más personales que también marcan la historia de la entidad, como el de Willy Ledesma. El pichichi cordobesista tuvo la oportunidad de batir el registro de encontrar portería durante siete partidos consecutivos y así igualar la marca que todo un Javi Moreno consiguió entre diciembre y febrero de 2007. Pero no lo logró.

Por eso la afición tenía muchas ganas de ver a los suyos. También de cantar y vibrar con este desgaste ofensivo que caracteriza al equipo. Retumbó fuerte el ¡uy! cuando Willy cabeceó sin suerte hacia la meta visitante. Otro ¡uy! con el cabezazo de De Las Cuevas. Tampoco fue entre los tres palos. Pero al tercer cabezazo que buscó la meta canaria el !uy¡ se convirtió en un sonoro grito de ¡gol!. Precisamente de un canario, Omar Perdomo. Segunda titularidad en El Arcángel y segundo gol.

Vamos dale Córdoba cantaba la grada. Mucha emoción en el segundo tanto cordobesista. Jugadón de Carlos Puga para que Luismi la empujara al fondo de las redes. Se conocen bien y lo demostraron. Poesía futbolística. Como lo es volver a ver a Miguel De Las Cuevas marcar con la blanquiverde. No hay lesión que le frene ni ocasión que se le resista. Desde los once metros para quitar el susto del gol de Pedro para los canarios. Imposible frenar al Córdoba.

Disfrutaba una afición que saltaba y animaba toda junta. Unida. El campo al completo. Ovacionaron a Javi Flores en su cambio. El mago de Fátima fue titular, otro eterno futbolista con mucho por decir todavía. Aplausos para su sustituto, Christian, que debutó con el primer equipo en un centro del campo de peso y calidad. Ya lo dijo Germán Crespo, en este equipo todos juegan. Y lo mejor de esto es que todos cumplen. Antonio Casas, al campo en el 62' y no tardó en marcar. No falla y tiene encantada a la afición. El rambleño es una máquina de hacer goles.

Y entre tanto festejo, el Córdoba seguía a lo suyo. También Willy, que quería su récord. No lo consiguió y se echó de menos su habitual gol. Se queda con seis tantos en partidos oficiales consecutivos marcando. Nada mal, empatado con registros de Luis Costa en 1967 y César Mantecón en 1990. Tiempo de descuento y su olfato goleador le pedía tener la última. Pero la suerte no le acompañó. Así es Willy, seis goles en seis partidos de competición liguera y no le parecen suficientes.

El premio final lo recibió Javi Flores. Y no fue en el partido, que ya terminó con un 4-1 a favor del líder del Grupo IV de Segunda RFEF. También terminó con risas de la grada, feliz, aplaudiendo al equipo e incluso al portero del UD San Fernando, Roberto, que nunca olvidará el día que El Arcángel le ovacionó. Aunque el de Fátima fue el protagonista. 200 partidos con la elástica del club de sus amores y camiseta para el recuerdo. Esencia cordobesista. Toda una identidad para capitanear al Córdoba hasta el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Por ahora, va por la senda correcta.