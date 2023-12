Christian Carracedo: "Queremos recuperar a El Arcángel mágico porque es único"

"El objetivo está claro, sabemos cuál es el mensaje y no queremos ni nombrarlo ni darle bombo". Christian Carracedo (L'Hospitalet de Llobregat, 30-11-1995) tiene claro el reto del Córdoba CF para esta temporada. En su segundo curso de blanquiverde, el extremo cordobesista, máximo asistente de Primera Federación, atiende a el Día antes de medirse este sábado al líder, el Castellón: "El míster nos ha inculcado el mensaje de mirar hacia adelante y no tenemos miedo a nada ni a nadie". Y a eso van tras enlazar ocho jornadas seguidas sin perder, con cuatro triunfos consecutivos. Ahora buscan una más ante un conjunto orellut al alza. Por ello, hizo un llamamiento al cordobesismo: "Queremos recuperar El Arcángel mágico porque eso es único y a los rivales les pesa".

-Cuatro victorias en los últimos cuatro partidos, me imagino que estarán muy contentos por cómo están yendo actualmente las cosas.

-Sí. Si que es verdad que nosotros sabíamos que estábamos haciendo las cosas bien. Estamos yendo de menos a más y la verdad es que el equipo está un momento muy bueno de juego y de resultados, que es lo que nos marcan las dinámicas y hay que aprovechar este momento.

-¿Qué es lo que le pasó al equipo en el arranque?

-Al final son conceptos nuevos, entrenador nuevo, cuerpo técnico nuevo, una idea nueva, muchos jugadores de diferentes lados, una renovación de plantilla y la forma de adaptarnos a lo que nos pedía el míster nos costó un poco, pero creo que el equipo ahora está súper a gusto en lo que hace, en lo que el míster plantea y creemos en lo que Iván (Ania) nos pide.

-Es verdad que ha habido una renovación de la plantilla, pero la base de los ocho jugadores que seguís del curso pasado ahí estaba de inicio.

-Es verdad que una gran parte del año pasado estábamos aquí, pero al fin y al cabo aunque sea la misma base son conceptos diferentes, forma de jugar diferente, una propuesta muy atractiva, que nos gusta porque es ofensiva, pero había que corregir varios ajustes a nivel de presión, de la forma de defender y muchas cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, pero el equipo se ha adaptado a las mil maravillas y gracias a eso estamos sacando ahora buenos resultados.

-Coincide también esté gran momento de resultados del equipo con el gran momento de Christian Carracedo.

-Sí. Es verdad que estoy en un momento muy bueno y muy a gusto con lo que el míster me pide. El año pasado fue un año difícil, pero creo que hemos reseteado todos porque es una idea nueva, aire nuevo y aunque no empezamos de la mejor manera, creo que ahora estamos todos a un buen nivel juegue quien juegue y eso es súper importante para que el nivel de la plantilla crezca, y sigamos con esta racha.

-De los ocho que se quedaron, tenían más presión por los resultados negativos del inicio de la campaña.

-Más que presión eran ganas de resarcirnos. Al principio hubo muchas dudas de la gente por ver el nivel en el que estábamos, pero hemos demostrado que estamos implicados desde el primero al último y hemos conseguido darle la vuelta de momento a la tortilla del año pasado. Estamos centrados en seguir en esta dinámica porque el pasado es pasado y ahora buscamos dar lo mejor de nosotros para que no se nos pueda reprochar nada.

-Además, en su caso, con un gran número de asistencias.

-Sí. En mi posición al final es más complicado el tener situaciones de gol y creo que estoy aportando al equipo en la faceta de asistencias y muy orgulloso porque para mí es como marcar un gol. Estoy contento e intentaré seguir aportando de esta manera y de otras muchas al equipo.

-¿Qué significa para usted ser el máximo asistente de Primera RFEF?

-Es bonito pero cuando te metes en el día a día no te paras a pensar en eso. Es un reconocimiento que indica que estamos haciendo las cosas bien, tanto a nivel grupal como a nivel individual y eso siempre es bueno. A Casas, con los goles que lleva; a Adilson… todos los que estamos consiguiendo números, pues eso al fin y al cabo hace que el equipo sume y hay que intentar aportar todos nuestro granito de arena.

-También se apuntó la asistencia a Fomeyan en el tercer gol al Antequera.

-(Sonríe). Yo me la apunté, pero no sé si en la faceta de asistencias si la habrán contado. Lo importante es que al final entró y quedó como una anécdota.

-Eran importantes los tres partidos seguidos con el intersemanal con el Sanluqueño y se ha ganado un encuentro complicado en Melilla, son cuatro de cuatro y ahora llega el líder a El Arcángel.

-Sí, pero hemos demostrado también cuando fuimos a campos como el del Murcia o el del Málaga. Creo que estamos en un buen momento y no tenemos miedo a nada ni a nadie. Como dice el míster y como creo que estamos viendo, depende del nivel que demos. Si estamos a nuestro nivel, creo que podemos ganar perfectamente al Castellón pero más que centrarnos en ellos tenemos que centrarnos en dar nuestra mejor versión. Si estamos a nuestro nivel, podemos competir a cualquiera.

-También dijo Iván Ania en sala de prensa que los objetivos se consiguen en campos como los de Alcoy, El Palmar o el de Melilla.

-Sí, es verdad que hay campos muy complicados. El de este domingo fue un partido feo, con un campo impracticable, un rival duro, un viaje y fue un partido complicado, pero el equipo se mostró sólido y jugó a ese llamado otro fútbol, compitió y se ganó que era lo más importante. Y ahí lleva toda la razón el míster porque no te hace falta motivación en campos como La Rosaleda o juegas con el líder, pero vas a esos campos y ves que está el campo embarrado, tienes que buscar esos alicientes y el equipo está cumpliendo con lo marcado.

-Además, tuvieron que resetear después de ver lo sucedido con Dragisa Gudelj.

-Sí. Fue una situación desagradable. Al final que a un compañero le pase eso, es duro. Lo mejor es que está bien, que sigue con su recuperación y que se recuperó rápido, pudimos seguir jugando y eso es lo que importa.

-Solo ha perdido dos partidos el Castellón, que llega tras conseguir el pase de Copa del Rey, es hora de dar ese paso hacia adelante.

-El míster nos ha inculcado el mensaje de mirar hacia adelante. Atrás nada, ni al cuarto ni a los que nos puedan pillar. Tenemos que pensar que si ganamos, nos ponemos a cinco del líder. Ese es el objetivo. Hay que hacer un llamamiento a la afición para que esto sea una presión. Necesitamos que la afición esté enchufada porque entre ellos y el nivel que estamos dando, podemos hacer cosas bonitas y ese el objetivo para conseguir los tres puntos y acercarnos más al líder.

-A pesar de las bajas que han sufrido, hemos visto que además el equipo cumple y que son todos una piña.

-Sí. Estamos todos a un nivel muy alto y el beneficiado es el grupo. Juegue quien juegue e incluso la gente del filial está aportando muchísimo. El otro día Vázquez sale porque Iván (Rodríguez) tenía el gemelo que ya se le subía y cumple. Paco, Óscar, toda la gente del filial y los que han tenido menos minutos está aportando mucho y ese es el camino a seguir.

-Es un plus para usted no tener un suplente al uso y cuenta con el beneplácito del míster también.

-Creo que tenemos jugadores que puedan adaptarse como Kike o Adilson. Es una gran responsabilidad para mí el mantener el nivel al que estoy e intentaré alargarlo lo máximo posible. Estoy a gusto con lo que el míster me pide y puedo aportar al grupo, y ese es el objetivo, el estar a mi nivel para que el míster me siga dando esa confianza y agradecido por recibir esa confianza.

-En el arranque de liga le dijo Iván Ania de buscar más variantes. El hecho de que esté en lo alto del jugador también viene bien.

-El míster, a parte de un gran entrenador, creo que está haciendo una función de grupo buenísima. El trato con nosotros, tiene al grupo contento y está sacando lo mejor de todos. Es exigente, muy exigente, pero el trato diario es magnífico y eso al jugador le da esa confianza de la que hablamos y sirve para sacar su mejor versión. En situaciones, partidos o rachas nos dice cómo enfocarlo. Creo que eso hace que raye la excelencia de cada uno de nosotros y del bien del grupo.

-¿Cree que es más exigente este grupo de Primera RFEF al del curso pasado?

-Pienso que hay siete o ocho equipos que quieren ser campeón. Hablamos de muchos equipos que quieren ser campeón y no miran solo por el play off. El año pasado muchos queríamos estar en el play off y mirando por el campeonato dos o tres equipos y este año hay muchos candidatos, aunque la distancia del Castellón es amplia, a pelear por el primer puesto, pero queda mucho y el Ibiza, el Castellón, nosotros que queremos estar ahí, el Málaga y creo que se van a sumar el Recreativo o el Real Murcia, son equipos de gran entidad y será todo muy exigente hasta el final.

-El Castellón le recuerda mucho a lo vivido por el Córdoba CF el año pasado. Estamos ya en diciembre, recuerda lo vivido el año pasado y se asemeja a lo realizado por el líder actual.

-No, no. Son años diferentes, este año empezó diferente y son equipos diferentes. Es una liga muy larga y son estados de forma. Mira si viene aquí y conseguimos la victoria, nos ponemos a cinco del líder y le puede crear esa incertidumbre. Queda mucho, esto es muy largo y como dice el tópico las notas se ponen en mayo.

-En el aspecto personal, ¿cómo se encuentra? ¿Le queda algo más para mejorar?

-De cara a gol es una de las facetas en la que quiero aportar un granito más, pero estoy tranquilo. Mi objetivo es seguir dando el nivel en el que estoy, aportar tanto defensivamente como a nivel de asistencias y de ser vertical. Si puedo aportar con situaciones de gol, mejor, aunque es algo que no me obsesiona.

-Se habló este verano de que los ocho que siguieron en el club, tuvieron la opción de salir. ¿Fue así en su caso?

-El mercado siempre depara oportunidades. Lo que pasase en el mercado, queda atrás. Ahora estoy centrado en el Córdoba CF. Desde el momento en el que sabemos que todos las partes que seguía en el Córdoba, me centré en ello y no habría nada más bonito que jugar en Segunda División con el Córdoba CF. Es el objetivo que tengo entre ceja y ceja y no voy a parar hasta conseguirlo.

-Y un objetivo que tienen claro en el vestuario.

-El objetivo está claro. Sabemos cuál es el mensaje y no queremos ni nombrarlo ni darle bombo, pero está claro cuál es. Nuestro objetivo es ganar este sábado y ponernos a cinco puntos del líder y ser ambiciosos.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición? Parece que costó de inicio y que poco a poco esa comunión con la grada será clave.

-Sí. Se me pone incluso la piel de gallina el hablar de ello, el salir aquí, el momento del túnel, mirar el estadio lleno y con las banderas arriba, lo queremos recuperar. Esta semana hay un puente, una hora que hace frío pero si conseguimos volver a El Arcángel de 16.000 o 17.000 es un plus para nosotros porque nos alientan. Pido a la afición a que aporte esa granito de arena que está dando, que sigan en esa dinámica y lo agradecemos muchísimo porque es algo que nosotros necesitamos. Queremos recuperar El Arcángel mágico porque eso es único y a los rivales, sea el Castellón o el Málaga, les pesa ver a 18.000 personas animando a su equipo. Eso es un hándicap que puede darnos mucho.