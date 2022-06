La despedida de Omar Perdomo tras su salida del Córdoba CF

Una etapa que se cierra. El Córdoba CF anunció este jueves la rescisión de contrato de Omar Perdomo, que abandona la entidad de El Arcángel después de vestir la camiseta blanquiverde durante una sola temporada, pese a que en su día firmó por dos cursos con opción a un tercero.

El canario, que no brilló como de él se esperaba en Segunda RFEF, deja el Córdoba con unos números discretos. En liga, el atacante de Las Palmas de Gran Canaria jugó en 22 partidos, siendo titular solo en cuatro ocasiones, para acumular apenas 520 minutos de juego, en los que hizo cinco goles y dio una asistencia. Además, disputó cuatro encuentros de la Copa RFEF y también participó en el duelo de la Copa del Rey ante el Sevilla FC.

Pese a no encontrar su mejor versión en El Arcángel, Perdomo quiso tener un recuerdo para sus compañeros, para el club y para la afición blanquiverde. En una breve carta hecha pública a través de sus redes sociales, Omar se despidió con palabras de agradecimiento. "Hoy se separan nuestros caminos, quiero dar las gracias a todos los aficionados por el respeto y el cariño que me han dado desde el primer día. Quiero dar las gracias también a cada uno de los trabajadores de este club, desde el primer hasta el último escalón. También quiero agradecer a mis compañeros, porque a pesar de los malos momentos, me apoyaron haciendo que todo fuera más ameno. Me llevo muchos amigos", expresó el ya exjugador del CCF.

Omar Perdomo reconoció también que le hubiera gustado seguir vistiendo la camiseta blanquiverde. "Me hubiera gustado seguir con ustedes, pero esto es fútbol, aquí se despide un cordobesista más, seguiré animando desde la distancia", añadió en su misiva.