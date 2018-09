"Hay que darles confianza"

José Ramón Sandoval valoró del partido de ayer el trabajo defensivo de su equipo y apuntó que "teníamos que dejar una vez portería a cero y creo que defensivamente el equipo estuvo bien. Sólo al final ha dejado al rival acercarse más". En su valoración del encuentro, el técnico apuntó que hicieron "una primera parte buena y hubiera sido distinto si metemos alguna de las claras que hemos tenido", aunque también reconoció que "al equipo le hace falta soltarse y que coja confianza. Esto es cuestión de ir poco a poco. Me quedo con la portería a cero ante un rival que venía de ganar y que ha estado a merced nuestro en la primera parte". Tampoco tuvo inconveniente en reconocer que "en la segunda ellos fueron mejores y aguantamos el arreón como pudimos".

A Sandoval se le preguntó también por la semana, después de que surgieran ciertas dudas en torno al equipo y a su figura. "Ha sido una semana rabiosa por la imagen que habíamos dado, porque creo que esa imagen no se podía dar. Pero la he vivido con mucha alegría por ver que el equipo se lo tomó con responsabilidad y ha trabajado muy bien. Necesitábamos llegar al partido y ganar para que no condicionara mucho todo lo que vamos trabajando. Pero es obvio que no habíamos contado con la totalidad de la gente y aún no tenemos el plantel al completo", comentó el preparador del Córdoba, que valoró como positivo que "ahora viene la Copa, el miércoles jugará otro equipo y ahora habrá competencia. Pero estoy muy orgulloso de la reacción del equipo por su trabajo durante la semana. A partir de ahí, hay veces que parece que queremos y no podemos, pero para eso estamos, para trabajar y mejorar. Hay que darle confianza al equipo y convivir con las derrotas".

Un aspecto que sobresalió de su equipo inicial fue la ausencia de Aythami, que ni siquiera se sentó en el banquillo. Sandoval no quiso entrar en esa ausencia en particular y dejó caer que tiene "una plantilla amplia, veníamos de encajar goles y el entrenador está aquí para cambiar. Es cuestión de ir cambiando. Hemos tenido portería a cero y yo sólo pienso en sumar. Nadie es imprescindible y todos nos tenemos que sentir válidos". Cuando se le insistió por el trabajo de la retaguardia, el de Humanes aseguró que "Valentín y Quintanilla han estado muy bien, muy cerca de sus marcas y han solventado bien el trabajo defensivo".

Por último, sobre el rival, Sandoval apuntó que "ha cambiado poco este año y la sensación es que sin presión han empezado con buenos resultados y están en esa dinámica. Con una primera parte en la que han sufrido han estado tranquilos y creo que es un equipo que con humildad y trabajo siempre va a estar ahí". "Nosotros hasta el segundo tiempo no dejamos que se asociaran, pero luego hubo más espacios", apostilló el madrileño.