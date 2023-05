Una crisis que asusta: El Córdoba CF ahonda en sus cifras históricas más negativas

Una crisis que asusta. El Córdoba CF sigue inmerso en un momento para el que se acaban los calificativos y que no encuentra final. La derrota cosechada en la visita a la Real Balompédica Linense no solo fue la constatación de que el equipo ya no podrá pelear por ningún objetivo medianamente ambicioso, también supuso alcanzar la decena de partidos en liga sin conseguir la victoria. Una preocupante tendencia que, jugando en la tercera categoría del fútbol español, hace casi 40 años que no se produce.

Desde el lejano 26 de febrero, día en que la Cultural Leonesa cedió en El Arcángel (2-0), los blanquiverdes no saben lo que es volver a ganar. El bagaje desde entonces es tétrico, con cinco empates y cinco derrotas para firmar una serie insostenible de cinco puntos sumados de los últimos 30 en juego. De ellos, Manuel Mosquera ha aportado dos en cinco jornadas, constatando que ni siquiera el efecto revulsivo de un cambio en el banquillo ha servido al Córdoba para algo.

De hecho, la situación es especialmente grave si se ahonda en la propia historia del club, que no vivía una situación similar desde la temporada 1983-84. Por aquel entonces, militando en la antigua Segunda División B, el Córdoba llegó a encadenar 14 jornadas de liga sin conocer la victoria -dato aportado por el especialista en estadística Álvaro Vega (@LaLigaenNúmeros)-, desde la cuarta fecha del campeonato liguero hasta la decimoctava.

Aquel equipo terminó descendiendo a Tercera División de manera desastrosa, colocando a la entidad en uno de sus momentos deportivos más delicados de siempre. Un descenso que, afortunadamente, no se producirá en esta ocasión gracias a la sobresaliente primera vuelta que hizo el CCF, que ha sido el sostén para salvar los muebles ahora que el equipo es el peor de la segunda vuelta.

Con solo tres jornadas por delante, ya es imposible que el Córdoba bata ese registro de 14 jornadas de liga sin ganar, aunque perfectamente se podría quedar en 13 partidos. Y es que nadie es capaz de imaginar a un equipo hundido como el actual sacando adelante uno de los tres compromisos que le restan por jugar en el presente curso.

Otros desastres en Primera y Segunda

Incluso mirando a la participación en categorías superiores, hace mucho tiempo que el Córdoba no encadenaba números tan infames. La palma se la lleva, por supuesto, la última campaña en Primera División. En aquella desastrosa 2014-15, el conjunto blanquiverde acumuló 20 jornadas del campeonato doméstico sin ganar, desde la 19 hasta la 38. Unos números a los que cuesta encontrar parangón, pero que se produjeron en la máxima categoría del fútbol español.

En Segunda División, en la temporada 2017-18, el Córdoba también pasó una severa racha de resultados que le tuvo 11 semanas sin ganar en liga, desde la jornada 9 a la 19. En aquel curso el equipo terminó salvándose de manera sobre la bocina para mantener su plaza en el fútbol profesional. Un privilegio que perdió con una nefasta temporada al año siguiente, pero en la que no se llegaron a alcanzar los diez partidos sin sumar un triunfo.

Con el recuerdo de algunas de las temporadas más oscuras en la historia de la entidad sobrevolando, el Córdoba CF se acerca ya a su peor curso en la tercera categoría de los últimos 40 años, en los que jugó 19 cursos en una categoría equivalente a la actual Primera Federación. Un dato que refleja a la perfección el delicado momento deportivo que atraviesa el club.