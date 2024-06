El cordobesismo toma Ponferrada antes del arranque del 'play off' de ascenso

El cordobesismo disfruta de Ponferrada en las horas previas al Ponferradina - Córdoba CF de esta tarde en El Toralín. Los algo más de 300 cordobesistas que alentarán a los jugadores de Iván Ania en el inicio del play off de ascenso ya viven una intensa previa en la capital de El Bierzo, que los ha recibido en un domingo esplendoroso de sol y temperatura primaveral.

Toda la calma que el equipo se encontró a su llegada a Ponferrada, con la ciudad todavía respirando poco ambiente futbolero, se ha tornado en frenesí este domingo radiante en la localidad berciana, envuelta en una jornada festiva en su casco histórico que contribuye a dar, si cabe, más lustre a la previa de este Ponferradina - Córdoba CF.

El Castillo de Los Templarios, la estampa más buscada

Poco a poco, y de manera progresiva desde primera hora de la mañana, las camisetas del Córdoba CF empezaron a aflorar por los alrededores del imponente Castillo de Los Templarios que, desde una posición privilegiada preside la ciudad elevándose junto al río Urdiales. Una estampa preciosa que ningún cordobesista quería dejar pasar. Más adelante, la Torre del Reloj dibuja otra de las instantáneas obligadas en la que los seguidores blanquiverdes se agolpan en esta visita exprés a Ponferrada.

Entre los seguidores cordobesistas, muchas caras conocidas de los habituales en los desplazamientos del Córdoba. También familiares de los futbolistas y del resto de personal del club. Y es que este largo viaje era casi una temeridad a la que solo los más habituados a hacer kilómetros cada dos semanas con el equipo estaban dispuestos a prestarse. En el ánimo de los cordobesistas, el acompañar a su equipo en una cita clave para encaminar de la mejor manera esta primera eliminatoria en el play off de ascenso. Y, como no podía ser de otra manera, el optimismo era la tónica general. No es para menos, después de la gran temporada del Córdoba CF, que además ha regalado a sus aficionados un balance de puntos lejos de El Arcángel que hacía tiempo que no se veía.

Ambiente cordial entre seguidores de la Ponferradina y el Córdoba CF

Al buen ambiente en las horas previas al partido contribuyeron también los seguidores locales. Ponferrada es una ciudad afable, en la que se respira una tranquilidad contagiosa que invita a entremezclarse con los lugareños, gente por lo general abierta, de carácter amigable y acostumbrada al turismo, actividad que sostiene de manera predominante la economía de la ciudad. Y es que la capital de El Bierzo, además de ciudad histórica de templarios, es un paso obligado en el Camino de Santiago.

Después de un sábado en el que la ciudad respiraba poco ambiente futbolero, más allá de los muchos seguidores del Real Madrid que seguían con fervor la final de la Liga de Campeones desde las terrazas de los bares del centro, este domingo empezaron a asomar ya las camisetas blanquiazules de la Ponfe, en un ambiente de absoluta cordialidad con los cordobesistas para dibujar una previa idílica antes de la batalla futbolística que se prevé en El Toralín.

Pasión a la llegada de los equipos

Como era de esperar, el ambiente se caldeó por completo a la llegada de los equipos a El Toralín. Ahí se dejó ya notar la afición local, que recibió a la Ponferradina con cánticos e incluso bengalas en una calurosa bienvenida a los suyos. No menos ruidosa, a pesar de su inferioridad numérica, se mostró la afición blanquiverde a la llegada de sus jugadores. Cánticos, vítores a los jugadores y un subidón de energía para los de Iván Ania antes del momento decisivo.