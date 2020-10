Cinco ex del Córdoba CF están entre los 100 mejores jugadores de la historia de la Liga

Ahora que está a punto de comenzar una nueva temporada en Segunda División B, con el Córdoba CF entre los 102 equipos protagonistas en busca de un ascenso que no lo entierre definitivamente en las catacumbas del fútbol nacional, es bueno recordar que no siempre fue así. No en vano, gracias a sus nueve campañas en la ahora lejana élite, el club blanquiverde ocupa el puesto 40 en la clasificación histórica (por puntos) de esa máxima categoría, posición que mantendrá al menos unos años más.

Pero más allá de eso, echar un vistazo a las 89 temporadas ya disputadas en la Liga sirve para reconocer a un grupo de cinco ex cordobesistas, que dejaron más o menos calado a su paso por el club blanquiverde, entre los 100 mejores jugadores de toda la historia del campeonato, según el estudio realizado por Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol (CIHEFE). Es más, dos de ellos, Robert Fernández y Juan Araujo, que además aparecen entre los 25 primeros, defendieron los colores de la entidad desde el terreno de juego; los otros tres llegaron a El Arcángel ya en su etapa como técnicos.

El estudio está elaborado por José Antonio Ortega y ha sido publicado en los Cuadernos de Fútbol de este centro de estudios futbolísticos. El baremo para esta selección de futbolistas es una serie de datos objetivos, tanto positivos como negativos: los goles en sus diversas facetas (jugada, penalti, propia meta…), tarjetas y expulsiones, titularidades, equipos defendidos, número de partidos internacionales o campañas disputadas. Tres mitos del Barcelona como Lionel Messi, Enrique Castro, Quini, y César Rodríguez lideran la clasificación seguidos de Telmo Zarra (Athletic) y Raúl González Blanco (Real Madrid).

Robert Fernández ocupa el puesto 15 de esta tabla histórica con una puntuación de 441,165. El valenciano de Bechí jugó 20 temporadas (79-80 a 00-01) en cinco equipos para acumular un total de 643 partidos. Los últimos 67 los disputó defendiendo la camiseta del Córdoba, club al que llegó en verano de 1999 para liderar el proyecto de Segunda de un club recién ascendido. Antes había pasado por Castellón, Valencia, Barcelona y Villarreal. Pese a comenzar como centrocampista, en El Arcángel actuó más retrasado, casi siempre en el eje de la defensa, y dejó su sello de gran profesional colaborando activamente en el asentamiento de la entidad en una división de plata que hoy vuelve a anhelar. Por cierto, que en 2004 también fue nombrado entrenador, aunque en aquella ocasión la cosa fue peor y su aventura duró sólo cuatro partidos.

Unos puestos más atrás, en el 23 y con 406,645 puntos, aparece Juan Araujo, que sólo estuvo en el club un curso. Su nombre está ligado a los primeros años del Córdoba CF tal y como lo conocemos ahora -más allá de los apellidos-, ya que disputó 28 partidos en la campaña 56-57, que los blanquiverdes acabaron cuartos en Segunda gracias, en parte, a los 28 goles anotados por el delantero jiennense natural de La Carolina. Antes de recalar en Córdoba, arrancó su carrera de 13 años (43-44 a 57-58) en el Xerez Club, desde donde dio el salto a un Sevilla que defendió durante 11 temporadas en la máxima categoría y con el que el Pato ganó un título de liga, el único que tiene en sus vitrinas el club de Nervión. De vuelta a la división de plata y tras pasar por la entidad cordobeisista, se retiró en el Xerez con un descenso.

Tres más con pasado en el banquillo de El Arcángel

Pero no queda ahí la nómina de ex cordobesistas en la lista de honor elaborada por CIHEFE. Eso sí, los otros tres llegaron a la entidad ya en su faceta de entrenador, dejando huella, aunque avalados por su gran trayectoria de futbolistas: Ignacio Eizaguirre, Cayetano Ré y José Juncosa, que como el resto de integrantes de la lista superan también los 309 puntos de baremación.

Eizaguirre, que jugó 14 años en la élite en la portería de la Real Sociedad, el Valencia y Osasuna para alcanzar los 399 partidos, ocupa el puesto 64 con 340,956 puntos. Al Córdoba lo entrenó en tres diferentes etapas, la primera en Primera (64-65), cuando los blanquiverdes lograron su mejor clasificación de siempre con un quinto puesto sin perder un solo partido de local; y las dos siguientes en Segunda (69-70 y 75-77).

El puesto 67 de la clasificación histórica es para Cayetano Ré, que defendió los colores de Elche, Barcelona y Espanyol en diez campañas, sumando 296 partidos y un total de 338,538 puntos. Fue técnico cordobesista entre 1980 y 1982, consiguiendo en su primer año el ascenso de Segunda B a Segunda, y en el segundo la permanencia en la categoría de plata, en lo que el preámbulo de la etapa más negra del club, con la caída a Segunda B prolongada hasta Tercera que duró casi dos décadas, hasta el cartagenazo de 1999.

Por último aparece José Juncosa, inquilino de la posición 88 con 322,448 puntos conseguidos en los 232 encuentros disputados a su paso por el Espanyol, el Atlético Aviación y su relevo, el Atlético de Madrid. Tras colgar las botas, el Córdoba le dio la primera oportunidad en los banquillos en la campaña 56-57, logrando un cuarto puesto que le hizo mantener la apuesta el curso siguiente. Años después y de la mano de Rafael Campanero, regresó de nuevo en Segunda en el ejercicio 70-71 para conseguir el penúltimo ascenso a Primera División con un equipo plagado de canteranos liderados por Mingorance desde la zaga.

Los mejores de la clasificación

Según recoge en este nuevo número de Cuadernos del Fútbol el experto en historia y estadísticas del fútbol José Antonio Ortega, han jugado un total de 9.724 futbolistas en Primera División desde la temporada 1928-1929 a la 2019-2020 (y 17.383 en la categoría de plata, siendo 6.751 los que lo han hecho en ambas). "La continuidad en las alineaciones y la eficacia goleadora" son los aspectos que más se reflejan en las puntuaciones.

El argentino Messi encabeza la lista con 695,924 puntos, seguido del exjugador del Sporting de Gijón y el Barcelona, Quini, con 566,412, mientras que César, que jugó 13 temporadas en el Barcelona, además de hacerlo en el Condal, el Sabadell, el Granada, la Cultural Leonesa y el Elche, es tercero con 557,862. Les siguen Zarra (532,227), Raúl (528,806), Juan Arza (510,509), Carlos Alonso, Santillana (489,087), Alfredo di Stéfano (481,365), Guillermo Gorostiza (473,531), Manuel Fernández, Pahíño (471,034), Francisco Gento (467,084) y Cristiano Ronaldo (457,228).

El estudio se completa con otros datos estudiados por Ortega como el de los futbolistas que en más temporadas han sido titulares entre Primera y Segunda División, encabezada por Roberto Fernández, con 20 campañas -el ex del Córdoba es, además, el jugador español que más tiempo ha estado en activo (21 años y 11 meses)-, o el dato más conocido de los que más partidos han disputado con la selección en una lista encabezada por Sergio Ramos.

Messi es también el jugador que más goles acumula (444), seguido por Cristiano Ronaldo (312), con hasta 80 futbolistas que tienen en su currículo cien o más goles, mientras que el portugués es, con 61, el máximo goleador en el lanzamiento de penaltis, registro que puede superar Messi, quien lleva 57 y que, a diferencia del hoy delantero de la Juventus, todavía permanece en la Liga.