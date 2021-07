Germán Crespo tiene claro lo que quiere para el Córdoba CF y el reto que debe cumplir para salir airoso de una temporada exigente en El Arcángel. El técnico granadino vivió su puesta de larga, segunda en apenas unos meses, convencido de que el proyecto dará resultados y, eso sí, cauto, porque conoce a la perfección una categoría en la que su equipo tendrá que pelear contra los rivales y contra campos que no serán precisamente territorio amigo.

El preparador granadino recibió el respaldo del director deportivo, Juanito, en su comparecencia ante los medios de comunicación. "Su continuidad nos congratula a todos, porque era la primera opción si continuábamos en la dirección deportiva. Las sensaciones que dejó en el primer equipo, más su excelente marcha en el filial nos hizo pensar que era el idóneo para devolver al Córdoba a a la categoría que perdió", explicó Juanito.

El gaditano ha depositado su confianza en Crespo, al que acompañarán Óscar Ibáñez como segundo entrenador, Álex Prieto como preparador físico y Sebas Moyano como entrenador de porteros.

"Ha sido un tiempo complicado, a la espera de que el club tomase una decisión. No cabe otra que dar las gracias al consejo de administración y a la dirección deportiva. Tenía la tranquilidad de que me habían hecho ver que si seguía el proyecto, la primera opción iba a ser yo. Por ese lado tenía la confianza de que se contaba conmigo, pero es verdad que la espera ha sido larga", reconoció Germán Crespo sobre esas semanas de indecisión que el club vivió hace un mes.

Pese a ello, el granadino se mostró "agradecido" por esta oportunidad, con lo que ello conlleva, "coger un equipo que por circunstancias está en la categoría en la que está, pero llegamos con la ilusión de ponerlo en una categoría importante. A ver si poco a poco, entre todos, podemos hacer un año en el que disfrutemos y se consiga el ascenso".

Crespo reconoció que es el mayor reto de su carrera. "Está claro que sí, cuando se me dio la opción de dirigir al equipo en las tres últimas jornadas lo dije. Ahora se me brinda una gran oportunidad. Yo he estado en un club histórico como el Jaén, pero el proyecto que hay aquí es el más ilusionante que he tenido hasta ahora. Llego con ganas de empezar a trabajar y que sea un año bonito", explicó.

Contento con la plantilla

Germán se mostró además contento con la plantilla que manejará. "Si a principios de temporada me dicen que voy a tener la plantilla que ha confeccionado la dirección deportiva, habría dudado. Creo que se va a adaptar a mi estilo de juego, va a ser un equipo muy preparado para manejar el tiempo de los partidos. Son jugadores que han demostrado en sus equipos que, a pesar de ser hombres de calidad, tienen los conceptos defensivos claros. Eso es lo que tenemos que buscar, ser un equipo protagonista con balón y cuando no lo tengamos, ser correctos defensivamente", comentó para hacer hincapié en que "de medio campo adelante tendremos mucha polivalencia, con jugadores verticales y creo que a diferencia del año pasado vamos a tener muchos jugadores con gol".

El técnico fue realista y asumió que el Córdoba debe ascender, aunque el camino será el de la cautela. "Tenemos que tener claro que el único objetivo va a ser el ascenso, pero tenemos el ejemplo cercano de la temporada pasada, que al principio de la temporada estábamos hablando lo mismo que ahora y al final fue un año complicado. Cuando Juan me comunica que seré el responsable de dirigir la nave, lo único que tengo en mente es el ascenso, pero sabemos que iremos a campos muy complicados, de dimensiones reducidas. Y si somos capaces de adaptarnos a esas circunstancias, seguro que vamos a disfrutar y conseguir ese ansiado ascenso", aseguró.