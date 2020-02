El técnico del Algeciras, Salva Ballesta, se mostró convencido de que su equipo puede dar la sorpresa en El Arcángel, a pesar de la diferencia lógica que hay entre ambos equipos. El exjugador, ahora dando sus primeros pasos en los banquillos profesionales, apuntó que sabe "el equipazo al que nos enfrentamos, pero es un escenario motivador, en el que el favorito es el Córdoba por potencial, jugadores y estadio, pero nosotros tenemos nuestras armas, lo tenemos estudiado y queremos incidir en sus debilidades".

Salva cree que sus hombres pueden rascar algo positivo ante los de Raúl Agné, pero para ello ya avisó de que tendrá que "estar atentos y concentrados para intentar minimizar el potencial que tienen en cada jugador". Con todo, lo que espera el técnico es intensidad de los suyos. "No podemos fallar en salir a todos los partidos al límite. Que luego entre o no la pelota... eso es fútbol y no hay manera de cambiarlo", apuntó.

El preparador de los algeciristas aseguró que espera a un Córdoba "muy vertical, intenso y con buenas transiciones, con ese exceso de calidad por los jugadores que son, que son de Segunda División muchos de ellos". Salva Ballesta apuntó además que el Córdoba es "mejor que el de la primera vuelta, pero es un partido de fútbol y en la liga nos pueden sacar 20 puntos, pero a un partido todo puede pasar".

Como debilidades del Córdoba, el técnico del Algeciras señaló que "sufre sin balón y no es un equipo acostumbrado a defender, es un equipo al que le cuesta si va detrás del rival", por lo que indicó que intentarán "ponerles ese tipo de partido, intentando ser protagonistas con el balón".

Salva aseguró que ha estudiado bien al Córdoba, aunque da por hecho que sus jugadores conocen de sobra el potencial blanquiverde. "Me preocupa el saber cómo son, intentar transmitir a los jugadores el patrón de juego del Córdoba, pero hoy en día todos los jugadores conocen al rival", apuntó el técnico, que reiteró que el conjunto blanquiverde "tiene mucho potencial, no es un rival de nuestra liga y todo lo que sea sumar va a ser un tesoro", aunque en caso de derrota "está dentro de los parámetros, quedarían 11 partidos y ahí empezaría nuestra liga".