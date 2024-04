El Córdoba CF la pifia ante el Alcoyano (0-1)

El Córdoba CF metió la pata en el momento más inoportuno. Los blanquiverdes cayeron en El Arcángel ante el Alcoyano y sirven en bandeja de plata el ascenso al Castellón, que si este domingo supera al colista y desahuciado Recreativo Granada podrá ir enfriando el champán y preparando la fiesta del salto a Segunda División por la vía rápida. Todo ello fruto de la mala actuación de un CCF que volvió a regalar la primera parte y que, cuando quiso buscar por todas las vías el triunfo, se topó con un Alcoyano firme y rocoso que, para colmo de males, aprovechó una acción aparentemente sin excesivo peligro para llevarse el triunfo.

Venía desde hacía varias semanas el Córdoba dejando sensaciones nada positivas en lo que al juego se refiere. Aunque el equipo sacaba los partidos, ya desde la visita del San Fernando a El Arcángel era claro el bajón de juego de los blanquiverdes. Casualidad o no, desde que Ania se quedó sin referencias en ataque y optó por una duple Kuki - Kike que no ha terminado de funcionar, tampoco ante el Alcoyano por más que el asturiano no quisiera bajarse de la burra.

El Córdoba jugó a un ritmo de duelo amistoso el primer tiempo y, aunque en el segundo acto cambió radicalmente su actitud y mereció mejor suerte, pagó cara su actitud de la primera parte porque el Alcoyano no se descompuso en ningún momento. Los de Vicente Parras llegaron a El Arcángel buscando el 0-0 y se marcharon con tres puntos quizás no merecidos pero sí trabajados y sudados en el césped.

Bajo el implacable sol de las 16:00 en El Arcángel, el Córdoba CF - Alcoyano dibujó una primera parte para olvidar cuanto antes y para que en los despachos de la RFEF, si es que les importa aunque solo sea un poco esta Primera Federación -así como la salud de la gente que acude al estadio- se planteen muy seriamente dar una vuelta a eso de colocar un partido en Andalucía interior a una hora en la que simplemente estar en la grada ya era complicado, cuanto más tratando de dar espectáculo y buen fútbol en el terreno de juego.

Quizás por ello, y a buen seguro también por la naturaleza del rival, un Alcoyano que hace un arma de su carácter impasible, el Córdoba CF compareció dos marchas por detrás de sus habituales revoluciones, como esperando a que alguna acción individual cambiase el partido, sin buscar realmente ese fin por medio del desempeño colectivo.

Los blanquiverdes demostraron estar poco conectados en la primera acción reseñable del partido, cuando Carracedo regaló un balón con pases claros a ambos lados, generando una contra que condujo Armental y que el Alcoyano no aprovechó por la candidez de sus jugadores, pues Calderón y Martínez andaban fuera de sitio y habían dejado una autopista libre por el costado izquierdo de la zaga cordobesista.

Con el balón en su poder, el Córdoba trató de moverlo de lado a lado y encontrar soluciones por las bandas, pero ni la circulación fue rápida ni el Alcoyano ofreció facilidades. Los de Vicente Parras, bien armados en dos líneas de cuatro, plantearon una presión relajada hasta que el balón se adentraba en su terreno, donde el bloque se activaba con mucho orden y concentración.

Ante tal resistencia, los ataques del CCF fueron tímidos y discontinuos. Generó una buena internada Albarrán por derecha a los diez minutos, pero Kuki Zalazar no encontró su remate ante la anticipación de Farru. A balón parado es como más peligro generaron los blanquiverdes, sobre todo en un córner botado por Kuki Zalazar que Martínez cabeceó fuerte y abajo, poniendo en serios apuros a Valens.

Pese a ello, el duelo alcanzó la media hora de juego con el Alcoyano contento, pues no había pasado prácticamente nada y el Córdoba estaba lejos de atosigarle. Los de Iván Ania, demasiado previsibles y sin una referencia clara que estirase al equipo, se ahogaron por la acumulación de hombres en pocos metros y las constantes y buenas ayudas a los laterales visitantes, que mantuvieron a raya a Carracedo y Adilson Mendes.

Para colmo de males, la presión del CCF no fue ni acertada ni intensa, lo que terminó de dibujar una primera parte más que preocupante, ante un rival feliz de que nada sucediese, y con nulas ideas por parte de los locales para buscar los caminos al gol. Fue de nuevo a balón parado, con un chuto de falta directa potente de Kike Márquez, como el Córdoba logró enchufarse mínimamente y acaba la primera parte con su mejor ocasión, en una internada de Albarrán que Diarra no llegó a rematar en posición clara ante la buena aplicación de Farru en defensa. Al descanso, espesura y necesidad de cambiar muchas cosas por parte de los blanquiverdes.

Estaba cantado que al segundo tiempo el Córdoba tenía que comparecer mucho más enchufado. Y así fue. Nada más reanudarse el partido el CCF se instaló en campo rival y, solo en cinco minutos, ya dio más sensación de peligro que en toda la primera parte. Los blanquiverdes acumularon ocasiones en ese primer cuarto de hora, con un cabezazo de Lapeña que desvió Valens, héroe de los suyos en la acción posterior al sacar con la parada de la tarde un cabezazo de Diarra tras un caramelito de Álex Sala en el centro lateral.

Con dos claras ocasiones y el rival notando el agobio por vez primera, el Córdoba dejó escapar esos minutos sin conseguir nada tangible y el Alcoyano, poco a poco, volvió a meter el partido en un ritmo bajo. Con interrupciones en el juego, fingiendo alguna acción y sabiendo desesperar a la grada y a los jugadores locales, el conjunto de Alcoy ya tenía de nuevo el partido donde lo quería.

Claro que para entonces Ania ya había movido ficha y con Simo y Toril en el campo recuperó un orden más lógico atendiendo a lo visto durante buena parte del curso. Cuando más cerca estuvo del gol el Córdoba, siempre apareció Valens para erigirse en un muro infranqueable, como en un cabezazo de Simo a centro de Diarra que el meta palmeó de manera providencial.

Los de Alcoy, encerrados en su campo en ese tramo del partido, supieron equilibrar la contienda de nuevo a base de que no pasaran muchas más cosas y, aunque Ania quemó sus cartas dando entrada a Casas, los de Vicente Parras se tomaron un respiro antes del arreón final.

Ahí avisó primero Agüero con una acción individual tras un contragolpe y, acto seguido, llegó la jugada que pudo cambiar el encuentro. Valens salvó en boca de gol un remate de Casas y un zaguero visitante desvió el rechace, en el que Kuki Zalazar había colocado el balón camino de la diana. Sin solución de continuidad, Albarrán desperdició una contra con un disparo alto que Valens volvió a tocar.

El descuento largo (ocho minutos) ofreció una vida extra al Córdoba pero el cansancio hizo ya su aparición y los blanquiverdes no encontraron la claridad. Ahí sacó el segundo aire el Alcoyano, que a punto estuvo ya de adelantarse en una clarísima contra que Carrasco desperdició con todo a favor. Fue solo el preludio de una acción en la que Pradera ganó a Mati Barboza en la pugna dentro del área para marcar y dar el triunfo a su equipo, llevándose consigo las últimas opciones del Córdoba CF de pensar en el ascenso directo.