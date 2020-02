Raúl Agné atraviesa un momento dulce en Córdoba, en plena racha positiva de su equipo y con la mente puesta en un final de temporada que se presume apasionante, con el play off en el horizonte. Ese es el gran objetivo del técnico aragonés, que de momento no piensa en su hipotético futuro en el club, pues tiene claro que seguirá si le quieren y él se siente a gusto, como ahora mismo, en la entidad y la ciudad.

Sobre su futuro, ese play off que ya se dibuja a la vuelta de la esquina y muchos temas más se pronunció el técnico blanquiverde en la tertulia de Canal Sur Radio, en la que explicó su forma de afrontar sus estancias en un equipo. "A mí no me gusta que me aten, ni atar a nadie. En mi vida, nunca he hecho un contrato de más de un año. No me gusta. Si al final de temporada la gente está contenta conmigo, la gente me quiere y yo estoy contento y me quiero quedar, llegaremos a un acuerdo. Nunca voy a estar donde no me quieran, igual que siempre voy a ir donde me quieran", explicó el técnico.

Todo ello no quita para que reitere cada vez que tiene ocasión lo bien que se encuentra en la ciudad y en el club, a donde llegó por su vinculación con Alfonso Serrano, al que reconoció que le dijo no en verano. Ahora, con una nueva dirección deportiva y Serrano integrado en ella, el técnico considera que la unidad será la que lleve al club a lograr sus metas.

"A mí me gusta más conciliar que separar. Más allá de eso, la parte nueva que he venido, siempre he estado bien con ellos y Alfonso también, porque entre ellos no ha pasado absolutamente nada. Estoy seguro de que todos juntos somos más fuertes. Yo hablo con todos, miro a las personas como Córdoba. A mí siempre se me ha tratado bien y hago lo mismo. Lógicamente con Alfonso tengo más afinidad porque lo conozco desde hace 12 años", comentó sobre su relación con los Juanito, Miguel Valenzuela y Adrián Fernández.

Al técnico, lógicamente, se le preguntó por el play off, cada vez más cerca y en el que el Córdoba espera estar, aunque para el aragonés no es tan trascendental acabar primero. Agné recordó que "el Córdoba siempre que ha conseguido objetivos importantes lo ha hecho a última hora, eso es una realidad", sin dejar de reconocer que "te da ventaja ser primero, pero tampoco te garantiza nada". "Lo que sí quiero es jugar la promoción, porque el Córdoba en esa situación es un club muy importante y para los rivales... es el Córdoba. En nuestra casa, según se dé el sorteo, nos puede ir bien, más allá de quedar primeros o cuartos", vaticinó.

El poder del vestuario

Para que el final de curso sea feliz y el Córdoba logre el ansiado retorno a Segunda División, Agné señaló como clave el "clima del vestuario" y se felicitó de tener una situación ideal en ese sentido en el CCF. "A mí la experiencia me ha enseñado que tú puedes tener un grupo de futbolistas malos, pero te puede ir bien, si generas un buen clima y tienes claro hacia dónde vas. Puedes tener jugadores buenos, pero lo que no puedes tener nunca es jugadores tontos, porque si los tienes todo el mundo acaba tonto. Eso pasa y yo lo he vivido en equipos. En este caso, tenemos una plantilla de personas excelentes, comprometidas desde los veteranos a los jóvenes", defendió sobre sus futbolistas el de Mequinenza.

Una plantilla comprometida, pero algo corta, sobre lo que Agné reconoció que "quizás nos faltó una pieza más por llegar, sub 23, pero sí tenía claro quién quería que saliera y teníamos claro el perfil de futbolista que queríamos que viniera". Por eso, el técnico no escondió que "nos hemos quedado un poco cortos pero lo que ha venido mejora lo que teníamos, que es algo muy difícil en el mercado de invierno, y hemos dado un paso adelante".