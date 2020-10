"Tenemos la plantilla que queríamos". Así de claro y conciso se mostró Miguel Valenzuela en su balance al cierre del mercado de fichajes. El máximo responsable del área deportiva del Córdoba CF se mostró satisfecho del trabajo realizado en la confección de los equipos y dejó claro que a su juicio, el club blanquiverde cuenta con plantillas de "primer nivel" en sus principales equipos.

"El primer objetivo era tener una plantilla versátil y competitiva, que el míster disponga de jugadores para jugar cualquier sistema de juego. A día de hoy contamos con esa posibilidad de manera clara y real, con un nivel alto de competitividad. Si el míster plantea un partido para jugar arropados y salir a la contra, tenemos gente rápida; si queremos apretar arriba, tenemos gente para hacerlo", explicó Miguel Valenzuela.

El sevillano cree además que el grupo hecho es "muy competitivo", algo que "te lo da tener dos jugadores por puesto. El Córdoba los tiene y de alto nivel competitivo", tanto que "podemos hacer dos equipos distintos y salir a ganar en cualquier campo de Segunda División B".

Para Valenzuela, además, otro de los objetivos claros en este mercado era el de bajar la edad media del plantel. "Había que complementar a los jugadores con los que contábamos. Los jugadores que han venido tienen una media de 24,7 años", explicó el jefe de la parcela deportiva del club blanquiverde.

Además, Valenzuela defendió que la plantilla del Córdoba está capacitada en gran medida para jugar incluso en una categoría superior. "Si el equipo está en Segunda el año que viene, un alto porcentaje de la plantilla puede jugar en esa categoría", mantuvo, al tiempo que recordó que se trata de un grupo de jugadores "sostenible", porque han rebajado "en más de 350.000 euros los costes de la plantilla del año pasado". En ese sentido, afirmó que "todos los jugadores se han firmado con objetivo, por lo que si el rendimiento no es el que quiere el club, no seguirán con nosotros. Esto nos permite no hipotecarnos".

En su repaso del mercado, Miguel Valenzuela destacó también que se ha confeccionado "un filial muy fuerte". "La idea es que en una liga tan compleja y diferente como la de este año necesitábamos una plantilla de 20 ó 25 jugadores. Gente como Alberto, Luismi, Julio Iglesias… tienen nivel para jugar en cualquier equipo de Segunda División B", aseveró el sevillano, contento por haber puesto a disposición de los técnicos "un potencial terrible, para que puedan desarrollar su trabajo".

Con todo, el responsable deportivo del club es consciente de que "el fútbol es cómo es", pero dejó claro que "los medios se han puesto", por lo que considera que el club está en disposición de cumplir con los objetivos marcados.

A Miguel Valenzuela se le cuestionó también por su impresión del equipo durante la pretemporada, aunque reconoció que no le gusta sacar juicios a estas alturas del curso. "Valoro muy poco los resultados de la pretemporada. Me quedo con el alto nivel de los jugadores que han llegado, del compromiso con el que entrenan los jugadores del año pasado. Eso es lo que ilusiona, ver ese ambiente y esas ganas. El único objetivo es el ascenso y todos hablamos en esos términos", aseguró.