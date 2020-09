Iván Robles ha sido operado este miércoles de la lesión de rodilla que se produjo durante la concentración del Córdoba CF en Torrox. El lateral derecho onubense se rompió el menisco externo de su rodilla derecha y estará de baja, como mínimo, hasta principios de 2021.

Robles ha sido sometido a una artroscopia, en la que se le ha realizado una reparación meniscal, según confirmó el club blanquiverde. La operación del onubense ha corrido a cargo del doctor Pablo Navarro Holgado, del Hospital Quirón.

Aunque las primeras previsiones marcaban un plazo mínimo de recuperación de seis semanas, el Córdoba CF ha confirmado que Iván Robles estará alejado de los terrenos de juego al menos hasta principios del 2021.

Antes de sufrir la lesión, Robles era uno de los principales candidatos a salir a préstamo del club blanquiverde, para liberar una ficha de mayor de 23 años. El lateral derecho recibió incluso la comunicación por parte de la dirección deportiva de que se le buscaría una salida, con la opción de renovar su vínculo con el Córdoba antes, ya que finaliza el 30 de junio de 2021.

Ahora, con esta lesión, el futbolista no saldrá lógicamente de la entidad cordobesista, que en principio no lo inscribirá en este mercado veraniego, pues no se espera su vuelta hasta el próximo año. Sin contar al onubense, el Córdoba cuenta en la actualidad con 16 futbolistas con ficha de mayor de 23 años, por lo que en caso de incorporar algún efectivo más de ese perfil, tendrá que buscar una salida entre los jugadores que ahora mismo se entrenan a las órdenes de Juan Sabas.