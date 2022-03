El ascenso del Córdoba CF no será en Cáceres... pero será

Pocas veces un empate cobra mayor valía conforme pasan las horas, pero eso es lo que le sucedió al Córdoba CF con el punto sumando en el Emilio Macarro de Montijo. Los blanquiverdes, que se adelantaron en el marcador, finalizaron el encuentro con la sensación de haberse dejado dos puntos en territorio pacense, pero el posterior tropiezo del Cacereño en Lepe, donde los de Julio Cobos perdieron por 2-0, permite al CCF ampliar incluso su ventaja en la clasificación.

De esta forma, son ya 13 los puntos que el Córdoba saca al segundo clasificado, un Cacereño que es el único rival que hasta la fecha aguantaba bajo el amparo de las matemáticas los arreones del conjunto blanquiverde a la clasificación. Eso, sin embargo, está a punto de cambiar, aunque el paso del equipo de Germán Crespo a Primera RFEF puede demorar su oficialidad alguna semana más.

Para empezar, las previsiones más optimistas no se cumplirán. El Córdoba no subirá en Cáceres, en el duelo del próximo domingo (Municipal Príncipe Felipe, 17:30) aunque logre derrotar a su rival más directo. Para empezar, los de Julio Cobos podrían dejar su desventaja en diez puntos, pues este miércoles viajan hasta La Palma para recuperar su partido aplazado. Una nueva prueba de fuego en un campo que no será nada fácil para ellos. El Córdoba, por ejemplo, no pasó del empate ante los canarios en la primera vuelta.

Con siete jornadas todavía por completar, las cábalas que hacen los aficionados cordobesistas se trasladan ya al duelo contra el Villanovense como fecha más próxima. Una vez que el Mérida perdió ante el Mensajero y queda ya fuera de poder alcanzar al CCF por méritos propios, los blanquiverdes serán equipo de Primera RFEF si el Cacereño no gana en La Palma y el equipo de Germán Crespo suma sus próximos seis puntos. Eso llevaría la fiesta del ascenso a El Arcángel, el sábado 9 de abril, en plena previa de la Semana Santa.

Con todo, el destino parece dibujar un nuevo ascenso lejos de su ciudad para el Córdoba, pues una semana más tarde la visita a Mérida parece un momento más propicio por calendario para cantar el alirón. Sería, como ya sucedió en Cartagena en 1999, en Huesca en 2007 y en Las Palmas de Gran Canaria en 2014, una fiesta a domicilio para los blanquiverdes.

En todo caso, llegue cuando llegue, lo que está claro es que el Córdoba será más pronto que tarde equipo de Primera RFEF. Después de una temporada inmaculada y con victorias prácticamente cada semana, la afición blanquiverde se tomó un respiro en Montijo. Conscientes de lo que está por venir, y teniendo en cuenta el incómodo desplazamiento hasta la localidad extremeña, más la hora del partido que obligaba a madrugar de lo lindo en domingo, apenas medio centenar de cordobesistas se desplazaron para seguir a su equipo en directo.

Una cuestión de tiempo

De poco sirvió el órdago en redes sociales del Montijo, precisamente buscando una mayor asistencia de afición visitante que le arreglara la tesorería. El Emilio Macarro registró un buen ambiente, pero lejos de lo que hubiera deseado la directiva del conjunto rojillo, que fue además el gran perjudicado de la jornada, al verse fuera de los puestos de promoción de ascenso, superado por el Villanovense.

Cada semana que pasa el ascenso del Córdoba es un hecho más cercano y, aunque la certeza apunta a que Cáceres no será el lugar que quedará marcado en la historia del club, lo importante es que el objetivo llegará pronto. Pueden estar tranquilos, que el padecimiento de jugar en la cuarta categoría del fútbol español está cerca de terminar para el CCF.