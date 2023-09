La "fuerza excesiva", el argumento de Sánchez Villalobos para expulsar a Kike Márquez

José Antonio Sánchez Villalobos justificó la expulsión de Kike Márquez en el partido del Córdoba CF ante el San Fernando por la "fuerza excesiva" con la que el capitán blanquiverde se empleó en la jugada que terminó con Dani Molina por el suelo y con el jugador cordobesista camino de los vestuarios poco después de la media hora de juego.

El árbitro natural de El Ejido explicó en su acta que la expulsión del mediapunta del Córdoba llegó por "entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la rodilla de un contrario, usando fuerza excesiva". Unas palabras que no encuentran fácilmente respaldo observando repetidas las imágenes de la acción en la que el capitán del CCF vio la roja, en una decisión que sorprendió a los propios jugadores del San Fernando.

En cualquier caso, y en base a la redacción del acta que ha realizado el árbitro, el Córdoba CF ha decidido que no recurrirá la expulsión de su capitán, al entender que se trata de una cuestión de criterio arbitral. En ese tipo de cuestiones el juez de competición no suele entrar, por lo que el recurso no iba a evitar en ningún caso que Kike Márquez fuese castigado con un partido de sanción.

Esa acción, discutida al igual que el claro penalti que Sánchez Villalobos no señaló por derribo de Antonio Casas en el área del San Fernando, marcó claramente el desenlace de un partido que el Córdoba perdió de manera clara y que le ha dejado en una situación complicada, solo con tres puntos después de haber consumido tres semanas de competición.

Pero el perjuicio será mayor si se tiene en cuenta que Kike Márquez se perderá también por sanción el partido del sábado ante el Linares, lo que impedirá a Iván Ania contar con uno de los futbolistas más en forma de la plantilla en este arranque liguero.

El club no elevará queja alguna

La del futbolista natural de Sanlúcar de Barrameda es la segunda expulsión que ha sufrido el Córdoba CF en solo tres jornadas de liga. En la visita al Real Murcia fue Carlos Marín el que se marchó a la ducha antes de tiempo por interceptar con la mano un balón fuera de su área, en una acción que -a diferencia de la acontecida en San Fernando-no dejó lugar a la duda.

Y es que no está teniendo excesiva fortuna el Córdoba CF en los arbitrajes recibidos hasta ahora en liga, si bien en los duelos anteriores no se observó una actuación que pudiera pesar tanto en el resultado final como la perpetrada por Sánchez Villalobos. Sea como fuere, en la entidad de El Arcángel se resignan ante una situación que por el momento no hará al club pronunciarse públicamente ni elevar queja alguna ante la RFEF, entendiendo que durante la temporada habrá partidos en los que la actuación arbitral pueda compensar la balanza.