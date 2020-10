Alain Oyarzun y Salido, convencidos de lograr "el objetivo" del ascenso con el Córdoba CF

El Córdoba CF ha presentado este jueves a sus dos últimos fichajes, el extremo izquierdo Alain Oyarzun y el delantero Alberto Salido. Ambos futbolistas, incorporados el último día del mercado, ya se han incorporado a la dinámica de entrenamientos del equipo y podrían, incluso, tener sus primeros minutos en el último ensayo de la pretemporada, el próximo domingo ante el Badajoz en el Nuevo Vivero.

El director deportivo, Juan Gutiérrez, Juanito, que ha ejercido una vez más como maestro de ceremonias, ha presentado primero a Alain Oyarzun, "un jugador por el que suspirábamos porque la intención era cubrir el flanco izquierdo con un jugador específico". "Alain cumple con esas expectativas y esperemos que vuelva a Segunda, que es donde merece estar por categoría y juego", ha continuado el técnico, matizando que el contrato que une a ambas partes "está ligado a poder subir y por objetivos", por lo que en primera instancia expira en 2021.

"Está tan convencido de ello que existe la posibilidad de recalar en Segunda si nosotros no lo conseguimos", ha insistido Juanito, que ha analizado que es un futbolista que "domina el balón parado, que es una de las cosas que nos hizo decantarnos por él, porque tenemos buenos lanzadores pero no especialistas como él".

Y ha sido entonces cuando el propio protagonista ha tomado la palabra, para advertir de que el Córdoba incorpora a un "extremo típico de los que parece que hace años que no hay. Me gusta mucho sacar mis virtudes, que creo que son el balón parado y los centros". "Espero estar a la altura de este gran club", ha incidido un hombre que conoce la Segunda B tras militar en ella durante tres temporadas con el filial de la Real Sociedad, por lo que es consciente de que "es una categoría complicada".

"Vengo al Córdoba porque es un club. un estadio y una afición de mínimo Segunda División. El proyecto es muy ilusionante, quiero volver lo antes posibles a Segunda y por eso no tuve dudas en venir", ha apuntado Oyarzun, explicando a continuación que la lesión que le tuvo varios meses parado la pasada campaña "ha quedado en el olvido". "Lo poco que he hablado con Juan (Sabas) me ha dejado claro el mensaje. Es un buen grupo, con jugadores de nivel y el objetivo está claro. Vengo a ponerme lo mejor posible cuanto antes y ayudar en todo lo que pueda", ha finalizado el extremo.

El ejemplo de Rubén Castro

A continuación ha sido el turno de Alberto Salido, del que Juanito ha destacado que "su principal virtud es el gol, en toda su etapa formativa ha tenido olfato para hacer goles. Ha hecho más de 200 desde cadetes hasta juveniles". El atacante balear llega cedido sin opción de compra del Atlético de Madrid, donde recaló en edad cadete para terminar su etapa formativa, llegando al filial rojiblanco antes del pasado enero vivir su primera experiencia fuera en el Arenas de Getxo.

"Hemos apostado por él porque entendemos que el primer año se sufre un poco, pero el segundo año suele ser bueno. Apostamos por eso, porque explote y muestres sus habilidades, que haga goles, porque es lo que se le pide a un delantero", ha analizado el director deportivo, que ha insistido en que su llegada abre más las opciones a Sabas en ataque porque "es distinto a los otros delanteros que tenemos", lo que debe generar "competencia entre los tres, que es lo que estamos buscando".

Ya en el turno de palabra, Salido ha puntualizado que llega "con mucha ilusión, con muchas ganas de conseguir el objetivo del ascenso. Con ganas de jugar, de disfrutar y de meter goles, que es lo que más me gusta". El ariete ha incidido en el hecho de que le gusta "jugar cerca del área", si bien se ha mostrado abierto a actuar en otra posición "si el míster me necesita de segundo punta o tirado a una banda… lo principal es jugar, en cualquier posición".

"Me considero un jugador explosivo en distancias cortas, rápido. Es una de mis cualidades más destacables", ha comentado Alberto Salido antes de marcar a Rubén Castro, hoy en el Cartagena, como el futbolista con el que más se identifica, porque "la que tenía, la metía, era muy listo y hábil. Creo que, salvando las distancias, me asemejo a él". "Hay una plantilla muy buena, tanto a nivel de grupo, como jugador por jugador y creo que podemos conseguir el objetivo", ha concluido el delantero mallorquín.