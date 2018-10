José Ramón Sandoval ha insistido durante su comparecencia antes de visitar El Sadar en que la clave ante Osasuna será competir, al menos al nivel que el equipo lo hizo con el Almería. El técnico madrileño, además, ha dado su absoluta confianza a Luis Muñoz, ante la baja por sanción de Aythami, otorgándole desde ya la titularidad "indiscutible" y ha desvelado que Marcos Lavín viajará ya con el primer equipo, por lo que Alberto González estará esta noche en Las Cabezas de San Juan con el filial blanquiverde de Tercera División.

En una semana atípica pero más relajada por la victoria ante el Almería, Sandoval quiso poner prudencia antes de visitar a Osasuna y ha apuntado que "las victorias lo que no pueden es confundirnos. Tenemos que tratarlas al igual que las derrotas como impostores", aunque no ha escondido el madrileño que "es verdad que la victoria da más confianza al jugador en lo que propones" y ha indicado además que esa primera victoria "era muy ansiada y hemos trabajado en potenciar lo que hemos hecho bien y minimizar lo que habíamos hecho mal".

El técnico del Córdoba ha reconocido que tienen "ganas de puntuar fuera y sobre todo de tener buenas sensaciones. La actitud que tenemos en casa, es la que quiero fuera. No nos podemos condicionar a jugar en El Arcángel, aunque es evidente que con tu gente detrás siempre das un poco más. Pero tenemos que aplicar fuera los mismos conceptos. No podemos cometer errores y si nos ganan que sea por méritos del rival, no por deméritos nuestros".

Sin aventurarse en posibles variantes tácticas para el duelo del sábado, el preparador cordobesista ha apuntado que Luis Muñoz será "titular indiscutible para este partido" y ha alabado al malagueño porque "llegó a un equipo que en defensa tenía jugadores con mucha jerarquía y para entrar los demás tenía que hacerlo mal. El chico nos ha dado una lección de madurez de cómo trabaja, cómo ayuda al equipo, cómo comprende los conceptos. Está preparado, es un jugador que ha jugado en Primera División y creo que junto a Quintanilla va a hacer un partido muy serio".

Cuestionado por su idea de juego ante los rojillos, Sandoval ha dejado entrever que no variará demasiado de las últimas semanas. "Llevamos ya unos partidos con la misma base. Pero al final lo que hay es que correr, tengas el balón o no. Correr y competir. El equipo cuando compite es totalmente diferente a cuando no lo hace. Se encuentra más cómodo haciéndolo que no, porque los jugadores son de ese perfil. De esa manera, el esquema va a ser el mismo, aunque eso no quita que podamos hacer variantes tácticas. Lo que sí tenemos claro es el juego que queremos tanto con balón como tras pérdida. A la hora de defender, toque de corneta y todos a defender en campo contrario", ha apuntado el madrileño que considera El Sadar "como torear en Las Ventas, porque allí todo es una fiesta del fútbol, sabes que siempre va a pasar algo".