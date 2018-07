Sergio Aguza se marcha al Almería

La delicada situación económica y deportiva que atraviesa el Córdoba se cobró la primera víctima real, más allá de los fichajes frustrados que el club tenía cerrados y que irán perdiéndose progresivamente hasta casi tener que empezar la planificación de cero. Pero lo más inmediato son los jugadores que el Córdoba tenía en plantilla y pretendía renovar, como el caso de Sergio Aguza, que ayer se despidió de la afición y el club cordobesista, antes de que última hora de la noche se anunciara su fichaje por el Almería para las dos próximas temporadas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Aguza apuntó que "ante la situación del club me veo en la obligación de tomar la decisión de no continuar en el Córdoba CF". El mediocentro quiso agradecer a la afición su apoyo "en una temporada y media en la que me he sentido muy querido". A la que hasta ayer era su afición, Aguza le deseó "la estabilidad que necesitáis para poder disfrutar de lo que más os gusta, el Córdoba CF". El jugador tuvo también palabras de agradecimiento para sus compañeros y los empleados del club.

Aguza, al que el club tardó semanas en plantear una oferta de renovación, se decidió finalmente por asegurar su futuro y firmar por el conjunto rojiblanco, en el que jugará las dos próximas temporadas, ante la situación de incertidumbre en la que se mueve ahora el Córdoba.