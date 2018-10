Sandoval, valiente: "El Córdoba tiene equipo para jugar las dos competiciones"

El Córdoba ya está de camino a Elche, donde este martes afronta la tercera eliminatoria de la Copa del Rey (Martínez Valero, 20:00) con la idea de "pasar de ronda", pero sin que "el esfuerzo penalice para la liga, que es lo más que más nos importa". Tras una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, José Ramón Sandoval, que se ha mostrado convencido de que hay "equipo para jugar las dos competiciones", ha ofrecido una convocatoria de la que se caen titulares habituales como Carlos Abad, Quintanilla, Bambock, Aguado o Jovanovic, tocado en el gemelo, además del lesionado Jesús Valentín y Blati Touré, concentrado con la selección de Burkina Faso. La vuelta de Javi Lara es la nota más destacada de la citación.

El técnico madrileño ha recordado que pasar de ronda "sería bueno para que pudiera competir la gente que ha tenido menos continuidad", al margen de pedir a los suyos hacer "un partido inteligente" con la idea de "no llegar a la prórroga". Más allá de la satisfacción por seguir adelante en el torneo, el objetivo es "romper el hielo fuera", donde el CCF sólo conoce la derrota después de cuatro desplazamientos ligueros.

"El año pasado lo hacíamos bien y este año, quitando estos partidos atrás, no hemos llegado en condiciones de competir y ahora que estábamos repitiendo alineación y teníamos las ideas claras, bajamos los brazos en una jugada que no venía a cuento", ha insistido Sandoval, en clara referencia al despiste que costó el 2-1 de Osasuna el pasado sábado en El Sadar. "Si cometemos esos errores, nos cuesta mucho; a ver si aprendemos, pero es cuestión de no hablar y buscar hechos", ha continuado el de Humanes.

Centrado ya en el duelo ante el Elche, el entrenador del Córdoba ha matizado que no sabe "qué equipo" se va a encontrar enfrente, pues "tienen bajas y algunos tocados", aunque "su dinámica de juego no va a variar". "Tenemos los dos muchas ganas de ganar, pero no nos puede penalizar para la liga", ha finalizado Sandoval.