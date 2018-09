Sandoval: "Hay que ir a tumba abierta, no nos vale el empate"

El Córdoba ha terminado de preparar este viernes el partido ante el Tenerife con la inclusión de Jesús Valentín en el grupo y la duda de Erik Expósito por un golpe, aunque ambos han entrado en la convocatoria de la que saldrán horas antes del choque los 18 elegidos por José Ramón Sandoval. Un técnico que ha puntualizado que no se cree "nada" de los posibles rumores de su destitución en caso de derrota ante los chicharreros, lo que obliga al equipo a "ir a tumba abierta" porque "no nos vale el empate" tras un arranque de temporada que ha dejado a los blanquiverdes en la zona de descenso, con apenas dos puntos de 15.

Sandoval ha advertido que "la falta de concentración está penalizando demasiado" al Córdoba en estas primeras jornadas, por lo que durante esta semana ha insistido en el trabajo de la defensa de la estrategia, que es "uno de los talones de Aquiles" del equipo. Todo de cara a una batalla en la que el madrileño estará "condicionado para cuadrar la convocatoria y la alineación", dado que la presencia de Alberto González en la portería le deja sólo la posibilidad de contar con dos sub 23 más en el once inicial.

Una elección que resultará clave para afrontar el choque ante el Tenerife en el que se juega el puesto, aunque tire balones fuera: "No me creo nada de eso, ni el cordobesismo tampoco se lo cree. En ningún momento me han transmitido nada ni por el club ni por mi gente, sólo fortaleza, sabiendo que es un proyecto muy difícil". De hecho, la consejera Magdalena Entrenas ya cuestionó hace unos días su planteamiento en Málaga, algo sobre lo que el de Humanes ha puntualizado que le pedirá explicaciones, pues "por querer ayudar sólo ponemos palos en las ruedas", ya que "esas opiniones hay que dejarlas de puertas hacia adentro".

Sandoval ha matizado también que repetirá el sistema con cuatro zagueros porque "no podemos pegar más bandazos" y ha pedido "paciencia y confianza" para el equipo de cara a un partido cuya planificación ha variado tras la destitución de Joseba Etxeberria y la llegada de José Luis Oltra, lo que puede dar al Tenerife "un plus" de intensidad.

Con todo, el preparador blanquiverde ha dejado claro que "no nos puede ganar nadie en actitud; tenemos que salir a ganar cada disputa, cada balón dividido, cada duelo, para luego ganar confianza para que con balón seamos el equipo que quiero". Y eso pasa por, sin posesión, no dejar "pensar" al enemigo y, con pelota, "ser rápidos y verticales", dando "continuidad" a lo ofrecido ante el Nàstic en Copa, hasta ahora la única victoria de la temporada de este Córdoba necesitado.