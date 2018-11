Sandoval: "El trabajo está ahí"

José Ramón Sandoval apareció en la sala de prensa de El Arcángel muy serio, contrariado por una nueva derrota que consideró injusta porque "si alguien ha hecho por ganar el partido es el Córdoba". Pero el que se llevó los puntos en el tramo final fue el Cádiz y eso supuso su destitución, de manera fulminante. Es más, la decisión llevaba ya tiempo tomada, y sólo faltaba activar la guillotina tras un error en casa. Pasaron apenas cinco minutos desde su comparecencia, 42 desde el pitido final. Ahora toca buscar un sustituto, un entrenador que trate de enderezar el rumbo del proyecto en las 28 fechas que restan de campeonato. De momento, el CCF continúa anclado en los puestos de descenso, con la permanencia a sólo dos puntos, pero con únicamente 11 de los 42 puntos que se han puesto en juego en el casillero.

En su última rueda de prensa como entrenador cordobesista, Sandoval evitó pronunciarse sobre su futuro. ¿Cree que ha sido su último partido? "No, nunca miro eso. Siempre estoy dirigiendo el partido, sin ver si es el último o el primero", fue la respuesta, seca, del preparador de Humanes, consciente de que cualquier decisión "no está en mis manos, el trabajo está ahí; todo el mundo ha visto lo que hemos hecho y las valoraciones son externas". "Los astros se han unido para que el Córdoba no ganara", sentenció el madrileño, al que se vio abatido, quizás sabedor de que estaba viviendo sus últimos minutos en el club blanquiverde.

"Creo que mi equipo ha hecho un gran partido hasta el minuto 87. Hemos contrarrestado su juego ofensivo muy bien, hemos tenido el tiempo del balón, ocupábamos los espacios... Incluso en la primera parte, con los dos contratiempos que hemos tenido con las lesiones, el equipo ha tenido empaque y personalidad, y ha ido a por el partido, y ha sido mejor en todo, se ve con los cambios que han hecho", argumentó Sandoval, que insistió en que "el equipo ha estado muy bien en esfuerzo, en control de partido y nos ha faltado finalizar. Pero si alguien ha hecho por ganar es el Córdoba; si sólo ves el resultado, te quedas anonadado".

El preparador madrileño quiso apuntar también que "hemos intentado pillarles a la contra, ha estado el Cádiz a merced nuestra y su primer tiro ha sido el gol, pero los partidos hay que ganarlos". Sandoval añadió que "se han encontrado con ese gol de estrategia. Nosotros hemos arriesgado y hemos buscado jugar con dos puntas, más gente en el área, pero entonces el partido se ha enfriado, han llegado una vez y nos han hecho ese córner. El equipo ha demostrado empaque y que no está a merced de ningún rival".

El que hasta ese momento era técnico del CCF se detuvo también en los problemas en las acciones a balón parado que arrastra su equipo. "La estrategia más que la trabajamos... Ha ganado un duelo, un salto y ha rematado, y es que si pierdes los duelos en el área... Igual que hemos manejado bien la estrategia ofensiva, nos ha faltado la finalización, ellos han puesto un buen balón y en ese duelo se ha ganado. Creo que mi equipo ha estado bien y sólo podían hacer gol de esa manera". Hilando con las lesiones de Jaime Romero y Jovanovic en el arranque del choque, Sandoval destacó que "los astros se han unido para que el Córdoba no ganara".