Sandoval pide más paciencia

Las dos derrotas seguidas que ha encadenado el Córdoba en solo tres jornadas de competición han hecho saltar los primeros nervios en la entidad blanquiverde. Por eso, la semana ha dejado declaraciones llamativas tanto de Rafa Berges, el director deportivo, como de Jesús León, el presidente. Ambos coincidían en la necesidad de ganar ya y tildaban el partido de mañana ante el Alcorcón de poco menos que una final. Ayer fue José Ramón Sandoval el encargado de tomar la palabra y el entrenador cordobesista pidió paciencia, sabedor de que la carrera de fondo que supone la liga en Segunda División no ha hecho más que comenzar.

Por primera vez desde su vuelta al club, y ya con el mercado de fichajes cerrado, Sandoval ha podido trabajar con su plantilla al completo durante una semana, algo que el madrileño agradece, aunque para el duelo ante el Alcorcón perderá al burkinés Blati Touré, concentrado con su selección. "Tengo a todos excepto a Blati y eso para un entrenador es lo mejor que puede haber. Ha sido una semana de aprendizaje, me gusta cuando los equipos se caen y luego se vuelven a levantar. Tenemos que tener mucha paciencia con el grupo, por todas las circunstancias que hemos pasado", recordó el de Humanes ayer, consciente de que arranca "una semana larga, con tres partidos, que empieza contra el Alcorcón y ese es el presente". Sandoval ha insistido a sus jugadores en que "tenemos que vivir del presente, el pasado nos ayudó pero si vamos a estar todo el día recordando eso vamos a caer en la complacencia y hay que agarrarse a lo que tenemos ahora".

El equipo tiene que estar junto, equilibrado; se puede ganar o perder pero no dar la imagen del otro día"

Y el presente pasa por ganar, obviamente, pero sin alarmismos. "Yo no he visto a nadie que haya descendido en la tercera jornada ni que haya ascendido. No nos volvamos locos", apuntó Sandoval, que reconoció, eso sí, que "hemos perdido dos partidos y en ellos no hemos sido el equipo que buscamos, pero eso nos ha hecho trabajar más esta semana para perfilar cosas que seguramente no haya sabido transmitir a mis jugadores".

El técnico del Córdoba sabe que sus hombres tienen que mejorar mucho, pero no cree que el problema exhibido hasta el momento sea defensivo. "Si analizamos los goles encajados con el Albacete... fueron goles de estrategia. Si algo tiene mi defensa es concentración en eso, pero el otro día no estábamos en el partido", apuntó el madrileño, que cree que "son goles evitables. La sensación que a mí me dio el equipo es de no dominar en ningún aspecto al rival, y no podemos estar a merced del contrario. Caímos de una manera lamentable y lo sabemos. Tocamos fondo el otro día y ahora sólo toca levantarse".

Y para empezar a mejorar, mañana llega el Alcorcón, el inicio de una semana de tres partidos que para Sandoval "va a ser muy fácil, porque como jugamos el miércoles otra vez y luego el sábado, el que no entre en esta convocatoria, sabe que va a jugar el siguiente", pues "tenemos que repartir minutos y competir bien físicamente". Y es que el técnico ha insistido "más que en el sistema, en el fondo del sistema" porque "el dibujo sólo sirve para pintarlo en la pizarra porque cuando rueda el balón los jugadores se mueven y el fútbol es de interpretación". Por eso, lo básico para el preparador del Córdoba es la actitud en el césped. "Si tú marcas más intensidad que el rival es complicado que te superen las líneas. El equipo tiene que estar junto, equilibrado, que sepamos interpretar las presiones. El equipo tiene que ser solidario a la hora de hacer esfuerzos. Se puede ganar o perder pero no dar la imagen del otro día; tenemos que competir porque en ninguno de los tres partidos anteriores lo hemos hecho", resumió Sandoval.

También cuenta, lógicamente, el contrincante y José Ramón Sandoval avisó de que "el Alcorcón es un rival que, si no estamos bien, nos va a hacer sufrir. Tienen una doble forma de jugar, directo o sacando el balón jugado. Es un equipo de creación y de moverse mucho. Defensivamente es un equipo que cree mucho en su intensidad y que cuando lo rebasas vuelven otra vez a defender con coberturas". Insistió el técnico en que "cuando trabajan en equipo es difícil rebasarle" pero está convencido de que "es el típico equipo que nos puede venir bien si nosotros sabemos leer el partido y estamos bien".

A Sandoval se le cuestionó también por los últimos en llegar, Erik Expósito y Miguel de las Cuevas. El madrileño cree que "van a ser piezas fundamentales del equipo" y apuntó que "Erik, siendo joven, lo tiene todo muy asimilado tácticamente, juega muy simple. Y a Miguel le conozco y vimos que nos va a ayudar mucho porque interpreta el fútbol muy bien". Ambos están a su disposición para el choque de mañana y el propio Sandoval recordó que recupera a Andresito, "que es otro fichaje porque no hemos podido contar con él y tiene que pelear por un puesto porque es uno de los grandes activos del club".