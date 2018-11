José Ramón Sandoval se guardará las cartas hasta última hora para el duelo ante el Extremadura y ha anunciado que todos los jugadores están citados mañana en El Arcángel, para dar la lista definitiva un par de horas antes del encuentro.

El técnico del Córdoba ha apuntado que el Extremadura "es un equipo que va a estar con nosotros ahí abajo. Creo que el partido vale más que tres puntos. Nos enfrentamos a un equipo de nuestra zona y queremos salir de ahí. Sabemos que ganando lo haremos y las sensaciones que está dando el equipo en el campo se tienen que transformar ya en hechos y puntos". "Hay que buscar resultados y el Extremadura es un rival propicio para en casa ganar, dejarles por debajo y sumar", ha incidido el técnico madrileño, consciente de que "no va a ser fácil, ellos tienen un fútbol directo buscando a su punta, con buenos centros laterales por bandas, con centrocampistas dinámicos, pero si seguimos en el camino de las últimas semanas llegará el premio de la victoria".

Sandoval tiene claro que el Córdoba tiene que ir "siempre a ganar en casa, hay que presentar a nuestra afición resultados y ganar aquí nos daría mucha fuerza, además de tres puntos que también dejarían de sumar ellos". "Nos hemos enfrentado a buenos equipos este tiempo atrás y hemos competido. Ahora lo que hay que hacer es competir porque el mejor resultado para ellos llegó fuera de casa. Tenemos que hacer un partido serio, competitivo y no perder la estela de tener protagonismo con el balón y presionar su juego ofensivo", ha indicado el preparador blanquiverde.

Sobre el rival, Sandoval ha hablado de su máximo goleador, un Enric Gallego al que ve como "un jugador con un potencial enorme para proteger el balón y buscar pases de seguridad, para que los demás jugadores se incorporen. Es difícil de parar en llegada y tiene una zurda que dispara desde cualquier sitio. También es protagonista en el balón parado". El técnico del Córdoba, eso sí, ha dejado claro que "no queremos centrar todo en él porque nosotros tenemos que buscar nuestro juego. Si lo desconectamos es presionando más arriba para que no le lleguen balones. Hay que ser incisivos a la hora de presionar y esa será la mejor manera de anularlo".

Por último, sobre el once inicial que tiene en mente, Sandoval ha dejado entrever que no habrá apenas cambios respecto al duelo de Gijón. "Tampoco hay que esconder mucho. Si en Copa sacamos ese once es porque estaba planificado repartir minutos. Venimos de un gran partido en Gijón. Podemos hacer algún cambio pero la idea es la que se vio en Gijón, porque salió bien y porque hay que darle confianza a la gente. Lo difícil es hacer la convocatoria, pero la alineación la tenemos en mente. Los jugadores están a un nivel alto de competición", ha asegurado el de Humanes.