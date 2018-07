Romero Campanero, fuera del consejo

Antonio Romero Campanero dejó ayer su cargo como consejero del Córdoba. El abogado, nieto del presidente de honor de la entidad Rafael Campanero, finaliza su etapaapenas cinco meses después de haber sido nombrado por Jesús León dentro de un consejo de administración que ha sufrido tres variaciones en ese corto espacio de tiempo.

En la nota pública que emitió el club, Jesús León agradeció a Romero Campanero su trabajo durante estos meses en el club y se aseguró que en los próximos días se nombrará el sustituto del abogado cordobés dentro del órgano de gestión del club. El ya exconsejero, sin embargo, dejó caer que había presentado su dimisión antes y Jesús León se refirió ayer a ese asunto, para asegurar que "él no mandó renuncia al club" y añadir que "ha sido abogado del club durante la época de González, y tenía un contrato del que ha ido cobrando. Cuando yo llegué al club, él tenía demandas al club por reclamación de minutas en juicios de la era González. Hemos negociado por eso, se lo hemos dado a un externo y ha interpretado que no procede pagarle. Él entiende que sí, no hemos alcanzado un acuerdo y entiendo que no podemos tener a alguien que tiene demandado al club".

Antes de esta salida, ya se produjeron las de Joaquín Zulategui y Diego Medina. Sólo Manuel Garrido y Magadalena Entrenas siguen del consejo original.