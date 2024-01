Recre - Córdoba CF: Competición ratifica la sanción a Albarrán

No hubo luz verde. El Juez Único de competiciones no profesionales de la RFEF no atendió las alegaciones presentadas por el Córdoba CF y Carlos Albarrán no estará disponible para el encuentro que los blanquiverdes juegan este domingo ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino (18:00). El lateral catalán, expulsado en la recta final del choque ante el Intercity, aguardaba una decisión que no cambió la decisión arbitral, por lo que fue sancionado con un partido.

Antonio Sánchez Sánchez, el árbitro del encuentro ante el Intercity, recogió en su acta que Carlos Albarrán vio la tarjeta roja por "golpear con el brazo en la cara de un adversario, con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa entre ambos". El Córdoba CF hizo sus pertinentes alegaciones, pero el Juez Único de competiciones no profesionales de la RFEF no atendió las mismas y el lateral ha sido sancionado con un partido, por lo que no podrá estar este domingo en el Nuevo Colombino.

La expulsión de Albarrán es la sexta que ve el Córdoba CF en lo que va de temporada (Calderón y Kike Márquez llevan dos ambos y la otra que suma a la del lateral catalán es la de Carlos Marín). Sin la presencia del ex del Algeciras en Huelva, Iván Ania tendrá que optar de nuevo por Iván Rodríguez, como ya lo hizo en Melilla tras cumplir el de Barcelona un duelo de sanción por ciclo de amonestaciones.

Precaución con Iván Rodríguez

El mayor problema que se le presenta ahora a Iván Ania es que Iván Rodríguez acabó con molestias el duelo del pasado sábado ante el Intercity, en el que actuó en la izquierda por segunda jornada seguida por los dos partidos de castigo de un Calderón que vuelve a estar disponible y será de la partido de nuevo en el estadio recreativista.

Con molestias físicas desde el sábado, Iván Rodríguez no entrenó este pasado martes y no lo hizo tampoco en la sesión de este miércoles, la primera de las cuatro que serán a puerta cerrada. El de Alameda sigue trabajando al margen por prevención, ya que desde el club mantienen la confianza de que pueda llegar a tiempo al choque del domingo en Huelva.

A expensas de esa mejoría de Iván Rodríguez y tras confirmarse la baja médica de Gudelj hasta el final de temporada, Iván Ania, que tampoco cuenta con Adri Castellano, trabaja con tres defensas del primer equipo (Lapeña, Carlos García y Calderón). Junto a ellos están el central Mati Barboza y el lateral Adrián Vázquez, éste último ya debutó en Melilla y pudo contar con unos minutos en el choque de este sábado pasado ante el Intercity. Ambos son las alternativas que tiene el técnico de Oviedo en caso de necesidad absoluta, mientras que no lleguen refuerzos para esta zona en este mercado invernal.