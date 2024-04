La RFEF cambia el horario del partido del Córdoba CF ante el Intercity

La Real Federación Española de Fútbol cambió el horario del compromiso que jugará el Córdoba CF este domingo ante el Intercity. El encuentro estaba previsto para que se disputase a las 20:00 en el Antonio Solana, pero el ente federativo accedió a que se celebre a las 18:00 por una petición realizada este miércoles por la entidad alicantina.

Con el Córdoba CF ya de vuelta a los entrenamientos y esperando una respuesta de la Real Federación Española de Fútbol a la solicitud del cambio de horario del partido ante el Málaga, el ente federativo dio el visto bueno este miércoles a adelantar la hora del choque que disputarán los de Iván Ania este domingo ante el Intercity en el Antonio Solana -también modificó el Logroñés - Osasuna B-.

La entidad alicantina fue la que realizó la petición este miércoles y la RFEF dio luz verde al adelanto en dos horas al horario establecido de inicio de un encuentro en el que los blanquiverdes buscarán volver a la senda del triunfo tras perder en la anterior jornada ante el Alcoyano en El Arcángel. Por su parte, los alicantinos se presentan en este envite tras empatar ante el San Fernando a domicilio.

Para este compromiso, el Córdoba CF no realizará un desplazamiento organizado de sus aficionados. Eso sí, el Intercity pondrá a la venta entradas para la afición visitante a un coste de 20 euros. Estas localidades se podrán adquirir a través de la página web de la entidad alicantina. Los blanquiverdes no estarán solos en el Antonio Solana, aunque no se espera que haya un gran número de seguidores cordobesistas en el Antonio Solana.

Con el visto bueno dado por la RFEF al cambio de hora del choque ante el Intercity, el Córdoba CF aguarda aún que el ente federativo responda a la solicitud realizada para el próximo partido en casa de los de Iván Ania ante el Málaga, que está previsto para el domingo 28 de abril a las 16:00. No obstante, todo dependerá de la temperatura que se prevé que haga en Córdoba para este día.