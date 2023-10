Problemas para el Córdoba CF: Álex Sala se caerá del equipo por sanción

Los problemas rara vez vienen solos. La derrota del Córdoba CF ante el Algeciras dejó además la mala noticia para Iván Ania de la pérdida por sanción de Álex Sala de cara al próximo compromiso liguero. El mediocentro del conjunto blanquiverde vio su quinta tarjeta amarilla de la temporada en el Nuevo Mirador y se caerá de la convocatoria en el encuentro del sábado ante el Mérida en El Arcángel.

Será una baja sensible para el técnico asturiano, que había convertido al barcelonés en el eje de su equipo, entregándole el mando en la medular y alineándolo como titular en los siete partidos disputados hasta la fecha. Sala ya había esquivado una semana la sanción, pero en Algeciras vio la quinta amarilla. Fue en el minuto 57 de partido y, según recoge el acta de Guillermo Conejero Sánchez, la amonestación fue por "golpear a un contrario con el brazo de manera temeraria en la disputa del balón".

Sala recibirá a mitad de semana su sanción de manera oficial e Iván Ania tendrá que buscarle una alternativa en el once inicial. Con Diarra siendo fijo si no median sobresaltos, el entrenador asturiano tiene en la recámara a Isma Ruiz, Recio y hasta Christian Delgado. El primero de ellos ha sido el más utilizado hasta la fecha como recambio en la medular, aunque el peso específico de Recio -por fin recuperado de sus problemas físicos- pueden decantar la balanza a su favor. Más complicada parece la titularidad de Christian, que todavía no ha debutado en lo que va de temporada.

Kike Márquez, apercibido

Más allá de la elección que haga Iván Ania, el técnico tendrá que empezar a sopesar el problema de las amonestaciones. Y es que detrás de Álex Sala viene Kike Márquez, que también fue amonestado en el Nuevo Mirador y que queda apercibido, al tener ya cuatro amarillas.

Junto a ellos, Albarrán, Calderón y Diarra tampoco andan lejos de pagar el peaje de la sanción, pues los tres tienen tres cartulinas en su haber.