Premio para el capitán

El Córdoba está centrado en la confección de su próximo proyecto, el primero desde el inicio bajo el manto de Jesús León y Luis Oliver. Un proyecto que a día de hoy no tiene siquiera entrenador y que de manera oficial sólo ofrece la continuidad de Pawel Kieszek y la marcha a préstamo de Sergi Guardiola. Parece claro que la dirección deportiva tiene mucho trabajo por delante en cuanto a altas, renovaciones... y bajas, pues no todos los jugadores con contrato continuarán vistiendo la camiseta blanquiverde después del verano. No es, seguro, el caso del capitán Alejandro Alfaro, que además podría ver ampliada su vinculación, que expira al final del próximo curso, con un año más. Esa es al menos la idea que maneja la cúpula directiva para recompensar la labor en beneficio del grupo del atacante onubense en el tramo final de la campaña anterior, en el que incluso estuvo varias semanas de baja por lesión.

Tanto en público como en privado, León ha alabado siempre el compromiso de Alfaro como factor clave para conseguir la permanencia. El jugador onubense tiró de galones en el momento decisivo del curso y, pese a estar de baja por una lesión muscular que lo apartó del terreno de juego durante más de un mes, se mostró predispuesto en todo momento para mantener la cohesión del plantel, participando en todas las decisiones del vestuario. Y eso es algo que la directiva quiere premiar ahora, con la calma que ofrece el estío.

Así, la idea que pasa por la cabeza del presidente es ofrecer la ampliación de contrato a Alfaro, cuya vinculación con la entidad blanquiverde finaliza el 30 de junio de 2019. El atacante, que alcanzará los 32 años el próximo mes de noviembre, llegó en verano de 2016 tras un par de campañas negras en el Valladolid y como cordobesista, sin llegar a brillar de manera regular, sí fue decisivo en la salvación in extremis con varios goles determinantes, el último en el partido clave en Vallecas (7 en total). Eso le valió la renovación por dos temporadas, de la que ya ha cumplido la primera, nuevamente con luces y sombras, pero siendo clave más por su labor fuera del verde que por lo realizado en el terreno de juego, donde acabó sólo un tanto tras sumar 1.120 minutos en 28 partidos.