Pepe Díaz, exjugador del Córdoba CF: "Haría un equipo que fuese solo de cordobeses"

A pesar de la calor de estos últimos días y de su trabajo, Pepe Díaz siempre está disponible para hablar de su Córdoba CF, aunque esta temporada "no estuvo a la altura que representa". Eso sí, tras consumarse el descenso, el de Almodóvar del Río, que no ha olvidado el deporte y ahora disfruta con las carreras de atletismo de largo kilometraje –para estar en forma–, considera en una entrevista concedida a el Día que es el momento de hacer "un equipo que fuese solo de cordobeses".

–¿Qué te ha parecido la temporada del Córdoba?

–A mí la palabra fracaso no me gusta, pero el Córdoba no ha estado a la altura del club que representa, ni de la ciudad, ni de la categoría que debería estar, ni de su afición. No ha estado a ninguno de los niveles que esperamos, y la verdad es que he sufrido mucho porque no esperaba que no luchase por el ascenso. Te puede pasar como el Badajoz o el Linares, con la campaña que han hecho y luego los han eliminado, pero que el Córdoba ni pelee por eso y encima de todo descienda una categoría... Es complicado de asimilar. El Córdoba, deportivamente, parece que está muerto, pero el cordobesismo está vivo porque percibo que el Córdoba no va solo y te da la impresión de que nunca lo vamos a dejar morir.

–¿Qué es lo que ha podido fallar a lo largo de esta campaña?

–Sabemos cómo está el mundo a nivel global y el fútbol es un fiel reflejo de todo esto. ¿Qué ha podido fallar? Si el Córdoba siempre que quería ascender, ascendía en noviembre... si unimos eso a que no hay público que te pueda animar y meterte en un partido. Si metemos que la situación económica ha sido estable y no puedes poner ningún tipo de excusa. Si metemos todo en esa coctelera, incluso que cambia de entrenador y parece que cambia todo porque tiene una racha esperanzadora... Pero ha tenido altibajos y nunca ha tenido la estabilidad de un club que quiere aspirar a ascender. Otras veces se echa la culpa a temas internos y de despachos, pero este año yo creo que a nivel deportivo no se ha estado a la altura del equipo al que se ha representado.

–¿Ha sido un fallo conjunto?

–Sí, totalmente. No puedes echar la culpa al director deportivo porque todos hubiéramos hecho parte de los fichajes que se han hecho. No puedes echar la culpa a los jugadores solamente, porque hay jugadores importantes que esto les duele como si pasase en su casa. No puedes echar la culpa a los entrenadores porque quieren ascender y muchos con un curriculum que los avalaba. Al final, somos todos. Incluso, nosotros no hemos exigido a los jugadores porque no hemos tenido la ocasión de poderles exigir como otros años sabíamos lo que era Córdoba. Los jugadores han estado acomodados. Otros años no se ha podido ir por la calle, lo hemos vivido todos en nuestras carnes, porque sabemos que Córdoba te lleva en volandas pero también es exigente y te exige mínimo estar a la altura del club al que representamos. En Segunda B, nosotros no somos cualquiera. En Segunda éramos ya un club importante y no vamos a decir que somos club histórico de Primera, pero la gente estaba contenta y eso tiene un peso en la historia. Tenemos que darnos esa importancia de ser un club con solera. Y vivir en esta ciudad es un privilegio. El que venga aquí tiene que saber que va a vivir bien, pero que también va a tener unas exigencias, y en ese aspecto no se ha estado a la altura.

–¿Hace falta ya que lleguen ya las noticias?

–Llevamos un mes parados. Esa incertidumbre no es buena para un club como el Córdoba. Al final, se hace con retales y te puede salir bien o luego con las exigencias te puede salir mal. El Córdoba lleva arrastrando mierda durante mucho tiempo, desde que estuvo en Primera. Y todo debe salir.

–Se toca fondo con este descenso a la cuarta categoría, ¿cómo se consigue la escalada?

–Damos dos pasos atrás para dar tres adelante, y esperemos que sea ese el fondo. Se habla de clubes alternativos en Córdoba y no sabemos qué creernos porque hay mucha incertidumbre.

–¿Tiene que mirar el Córdoba al producto cordobés en Segunda RFEF?

–Yo haría un equipo que fuese solo de cordobeses. Te lo digo cómo lo pienso y te lo estoy diciendo sin presión ninguna. Ya sabemos lo que es esto, pero es necesario hacer una limpia total. Sería el momento más orgulloso de mi carrera, ver 11, 15, 18 o 22 jugadores cordobeses cómo ya pasó hace 30 años en Tercera. Se ha visto y se ha comprobado que al final a los que les duele esto te dan ese plus. Al final, uno se cansa de irse fuera y demostrar por ahí que eres jugador de fútbol. Es hora de que esos cimientos se inicien para que el Córdoba tenga un futuro.

–¿Cómo se consigue que todo sea más cordobés?

–Mirando el mercado y viendo a ver si el Córdoba se los puede traer, pero ojo tienen que ser de nivel y estar a la altura del club. Los hay y lo están demostrando, muchos ascendieron a Segunda y otros han marcado diferencias en Segunda B, pero el Córdoba, para la ciudad y afición, sería un incentivo de que esto merece la pena.

–¿Veremos a Hugo Díaz de blanquiverde?

–Sería el hombre más feliz del mundo. En la historia del Córdoba, a parte de Juanito y Jesús que fueron compañeros míos, pocas veces dos hermanos han jugado en el Córdoba. A lo mejor hay algún caso más, pero Juanito y Jesús los veías y es que tenían brillo en los ojos. Eso es muy bonito. A mí me gustaría pero de mí no depende.

–¿Te ves de nuevo en un futuro en el Córdoba?

–El Córdoba me va a tener cuando me necesite. Gracias a dios mi estabilidad familiar y económica están en Almodóvar. A lo mejor no me llaman porque no cobro nada, pero cualquier día que necesiten a Pepe Díaz, ahí estaré. Le debo mucho al Córdoba, siempre lo he dicho. El Córdoba es mi vida y me lo ha dado todo, y que menos que devolverle algo.

–¿Qué mensaje le mandas a la afición?

–El Córdoba puede estar muerto, pero nosotros nunca lo estaremos. El cordobesismo está más vivo que nunca. Hemos demostrado que cuando peor hemos estado, hemos sido cordobesistas. Lo he palpado desde dentro del campo y ahora desde fuera. Lo llevo con mucho orgullo ese sentimiento de cordobesismo que palpo en la provincia, en la ciudad, y la gente se vuelca porque quiere al Córdoba. No podemos dejar que se muera.