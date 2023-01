Pablo Alfaro: "El Córdoba CF tiene la capacidad y calidad que tiene y no nos ha perdonado"

Agrio estreno de Pablo Alfaro en el banquillo del San Fernando tras perder frente al Córdoba CF en el Iberoamericano. El técnico maño, con pasado por la entidad blanquiverde, indicó en sala de prensa que estaba "descontento por resultado, pero satisfecho por otras cuestiones que deben ser el camino del presente y del futuro".

En la valoración del encuentro, Alfaro indicó que se escaparon "los tres puntos de San Fernando ante un Córdoba que es uno de los dos-tres candidatos al ascenso directo". "Sabiendo de la calidad que tenían, respetándolos y haciéndonos respetar nosotros también, creo que eso lo hemos conseguido", destacó el preparador maño.

También comentó que "si contabilizamos ocasiones de gol, hubo más nuestras que del rival. Es cierto, que ellos las aprovecharon y nosotros no". "Hubo dos momentos claves que han sido el empate de ellos, que pasó poco tiempo tras el 1-0, y el otro momento fue la opción tan clara debajo de la portería, que era el empate. Dos momentos claves que no han sido a nuestro favor, pero el equipo ha mostrado intensión, valentía y ha presionado arriba, con momentos de partido más nuestros, pero el Córdoba CF tiene la capacidad y la calidad que tiene y no nos ha perdonado", señaló Pablo Alfaro.

Por otro lado, el técnico maño se mostró "convencido" del cambio de su equipo. "Soy un hombre muy de sensaciones, aunque luego las estadísticas y los datos no mienten", apuntó. Además, añadió que "la afición del Córdoba CF ha aplaudido a sus jugadores y la del San Fernando también lo han hecho, pese a perder". "Tuvimos ocasiones para marcar algún gol más y pensamos que estamos en el camino para ganar mucho más que perder", expuso.

Ahora toca "corregir y trabajar más para ser más fuertes en los duelos". También destacó que "por banda hemos hecho mucho daño. El gol ha sido así y la de bajo palos también. El resultado no estoy contento, pero otras cosas sí", reiteró el preparador del San Fernando, que aclaró que la tecla psicológica influye, aunque te pones por delante, te empatan y el equipo no se hunde". "En la segunda parte, ya perdiendo, empezamos muy bien, siendo valientes, pero el tercer gol te hace más daño, aunque hay más brotes verdes que no quemados", comentó Alfaro.

Sobre la evolución del San Fernando, el preparador maño destacó que llevan "dos semanas y para nosotros es fundamental quedarnos con lo bueno que tenía de antes, manejar la tecla táctica, como habéis visto con un orden con el bloque que nosotros queremos". "En el vestuario estaban fastidiados, pero mañana -por el lunes- vamos a trabajar. La calidad se ve en los entrenamientos de los lunes, porque entrenan los cabreados y el resto hace trabajo compensatorio. Eso se traslada al resto de semana y a los partidos", apuntó.

Por último, Pablo Alfaro, a pesar de que el equipo siga en zona de descenso una jornada más, comentó que tienen que "seguir porque lo vamos a hacer bien y nadie va a bajar los brazos porque el barco va a llegar a puerto y lo vamos a conseguir si conseguimos una línea y una velocidad de crucero".