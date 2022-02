Óscar Ibáñez: "Germán Crespo es una persona que tiene las ideas súper claras"

Apasionado del mundo de los banquillos, a pesar de su juventud, Óscar Ibáñez llegó el pasado verano al Córdoba CF para ser la mano derecha de Germán Crespo. Una tarea que no le es desconocida porque ya lo había realizado previamente en el Huétor Tájar, el Real Jaén y el Lincolm Reds de Gibraltar. Con las ideas muy claras de cuál es su cometido en la entidad cordobesista, el segundo técnico del primer equipo blanquiverde da su visión a el Día de cómo está yendo la temporada y de los planes de futuro. Eso sí, recuerda que en el vestuario están centrados en ir día a día, partido a partido, sin pensar en que el objetivo del ascenso a Primera RFEF está ya hecho porque hay que ser "cautos" hasta que las matemáticas no hagan realidad el objetivo. Es cuestión de tiempo, lo saben y trabajan para que sea "lo antes posible".

–¿Cómo se fragua su llegada al Córdoba el pasado verano?

–La verdad que yo venía trabajando con Germán años anteriores en los clubes en los que había estado. Por circunstancias no pude estar la pasada temporada en el filial junto a él y, cuando recibí su llamada, pues tuve esta ilusión de venir a este club. Yo lo veía desde fuera y me alegraba de sus éxitos y ahora qué mejor que compartirlos juntos.

–¿Cuántos años lleva junto a Germán Crespo?

–Contando con este año ya son cinco. Dos años en el Huétor Tájar, otro en el Real Jaén y otro en el Lincolm Reds, y ahora en el primer equipo del Córdoba, en esta gran ciudad.

–Quizás el Córdoba sea el más llamativo de todos ellos.

–Es un equipo que siempre he visto en la tele e incluso he venido aquí con partidos que ha jugado contra el Granada. Estás en la grada, ves el estadio y el ambiente, y ahora vivirlo desde dentro es un placer.

–¿Cómo es trabajar con Germán Crespo?

–La verdad que muy bien. Es una persona que tiene las ideas superclaras. Como ya lo conozco de años anteriores, sé lo que quiere en cuanto a las tareas de la semana y las preparamos junto al preparador físico, con Álex (Prieto). Es una persona que hace que todo el mundo del cuerpo técnico estemos todos metidos. Nos hace partícipes a todos, preparamos tareas juntos, y eso hace mucho para que el camino siga bien.

–¿Cuál es su labor dentro del cuerpo técnico?

–Tanto Sebas –Moyano, el preparador de porteros– como yo nos encargamos del análisis táctico y técnico del rival. Sebas se encarga de la parte más global y yo de las más individual. Luego la ponemos en común y esa información se la trasladamos a los jugadores para que sepan dónde tienen sus fortalezas y debilidades. O si cualquier jugador repite muchos patrones o cualquier información que nos sirva a nosotros para explotarla el domingo.

–De momento, se puede decir que está saliendo todo a la perfección.

–La verdad es que sí. También es gracias al grupo que tenemos, que son todos profesionales. Todos se lo toman al pie de la letra, se cuidan, están supercomprometidos, creen en el modelo de juego, creen en nosotros y eso hace que el mensaje cale mucho más en todo ellos.

–¿Es importante esa unión que hay en el vestuario, según se ve desde fuera?

–Así es. Esa unión es fundamental para que todo vaya como está saliendo. Esa unión entre plantilla, todos los componentes del cuerpo técnico, que estamos todos enchufados y todos tenemos claro dónde tenemos que llevar al Córdoba, todo eso hace que sea todo mucho más fácil.

–¿Han sido muy importante las rotaciones que se llevaron al inicio de la temporada para tener a la plantilla enchufada?

–Así es. La primera parte de la temporada es más fácil y llevadera porque al jugar miércoles y domingos saben que todos van a tener su protagonismo en el once. Una de las cosas que maneja superbién Germán es la gestión del vestuario, porque ahora solo jugamos de domingo a domingo y sigue habiendo las mismas rotaciones que había antes en la Copa Federación.

–¿Puede ir a más un equipo que solo ha perdido un partido?

–A más son los retos que dentro de la plantilla nos pongamos entre todos. El principal objetivo es conseguir el ascenso a Primera RFEF. Y ojalá lo consigamos cuanto antes, porque cuando las matemáticas digan que lo hemos conseguido, buscaremos otro objetivo para que sigan esas ganas, esa motivación y ese querer ser los mejores.

–¿Cuál es su parte en los entrenamientos que hacen día a día?

–Cada uno tenemos un papel. Durante la semana y en el trabajo allí, en la Ciudad Deportiva, estoy pendiente de que todas las tareas estén bien. Normalmente lo hacemos todo seguido, nos gusta que todo sea lineal, que si se empieza en una parte del campo se acabe en el otro. También tengo que estar pendiente de que todo vaya bien y si un jugador tiene alguna molestia, pues comentárselo a Álex y Germán para que todo vaya rodado.

–¿Se hace todo más llevadero siendo todo positivo?

–Sí, mucho. Al final, vienes un lunes o un miércoles y no es lo mismo una semana cuando se gana a cuando se pierde. Venir domingo tras domingo con victoria hace que todo sea más llevadero, con mucha alegría, todo el mundo con todos los sentidos puestos y todo el mundo da el máximo porque saben que el domingo pueden tener su oportunidad.

–Hablaba Germán Crespo de mini retos, de ser el equipo más goleador y el que menos encaja, pero había una tarea pendiente en el balón parado y en el último partido llegaron dos goles así.

–Poco a poco se va trabajando todo. Antes también se trabajaba, pero no habíamos tenido esa suerte o esa toma de decisión que hace que metas un gol a balón parado, pero se trabajaba y ahora hemos tenido la recompensa al trabajo con dos goles de estrategia. Cuando se consiga el objetivo principal, dentro pondremos esos pequeños objetivos para seguir siendo competitivos y ser los mejores de cara a la temporada que viene.

–¿Se habla de ascenso en el vestuario del Córdoba CF?

–Se habla de que cada domingo hay que conseguir los tres puntos. Consiguiendo los tres puntos, ya es un partido menos de cara al final y de cara al objetivo. El vestuario es cauto porque vienen de lo que vivieron el año pasado, y hay que ser cautos. Cuando las matemáticas digan que el ascenso es nuestro, entonces ya hablaremos de ello.

–Parece claro que entonces las cuentas son cosa solo de los aficionados.

–Vivimos de domingo tras domingo. Esta semana pensábamos en Tamaraceite, lo que pasa es que el partido se ha suspendido. Luego pensamos en el San Fernando, en el Mensajero y así semana tras semana. Cuando se diga si este partido se consigue ganar sois de Primera RFEF, esa semana la enfocaremos para cuando acaben los 90 minutos celebrar lo que tengamos que celebrar. Y ojalá que sea pronto.

–¿Trastocan muchos los planes el aplazamiento del partido ante el Tamaraceite?

–Sí, porque venimos de buena dinámica, venimos con ganas de domingo y darle una alegría a nuestra afición. Esto hace que ahora estemos sin competir y trastoca el parar el ritmo competitivo, pero en cuanto al plan de trabajo semanal, intensidad y mecanismos será todo igual.

–¿Tiene algún defecto este Córdoba CF?

–Nosotros después de cada partido vemos lo que hemos podido fallar. Se le muestra a través de vídeo a los jugadores de forma grupal e individual y cada uno puede ver cómo puede mejorar de cara a los siguientes partidos.

–¿Ha sido importante la mezcla de veteranos con jóvenes que hay en el vestuario?

–La verdad es que sí. La gente veterana que tenemos son gente que ha acogido muy bien a los jóvenes. Y lo mejor de todo es que les aconsejan. Para que se muevan por un lado o por otro, hagan un desmarque y todo eso hace que crezca dentro del vestuario. Si Miguel (De las Cuevas), Javi (Flores) o Bernardo te dan un consejo, tienes que cogerlo porque han vivido cosas importantes en el mundo del fútbol.

–¿El equipo crece porque, como comentaba De las Cuevas, ya juegan casi de memoria?

–Claro. El equipo está superbién trabajado. Una de las cosas que tienen los jugadores es que saben en cada momento lo que tienen que hacer. Dentro de un partido, de los 90 minutos, hace que seas dominador porque lo tienes todo claro y hace que el rival juega a lo que tú quieres.

–Un único fichaje en este mercado invernal, pero Gudelj está aportando desde primera hora.

–Ha aprovechado las lesiones de José Cruz y José Alonso, y está solventando bien la papeleta. Está compitiendo bien, es un central que nos está dando mucho en la salida del balón, también nos está dando mucho en el balón parado tanto en ataque como en defensa, y ya depende de él seguir estando en el once inicial. Ahora mismo está compitiendo bien y la competencia en el vestuario es supersana.

–Uno de los nombres propios de este 2022, por su acierto goleador, es Adrián Fuentes.

–Me hacía gracia cuando al inicio de la temporada me decía que no le salían las cosas, y le decía que se debía sentir cómodo en todas las posiciones de ataque porque tiene las condiciones para explotarlas. Una de las cosas que él me decía era que quería jugar en todas las posiciones que quisiese el míster, de extremo o de delantero. Ahora está explotando de extremo, tiene muchísimas ganas de mejorar y cada partido le sacamos unos cortes para que él vea las cosas que hizo bien o mal y eso habla bien de él, de que quería seguir mejorando y creciendo esta temporada.

–Pero quizás el gran nombre propio de la temporada es el de Simo.

–Simo es un jugador muy querido por la afición y querido también dentro del vestuario. Es un jugador que nos aporta mucho. Es muy versátil, muy eléctrico y esperemos que esté muchos años en el Córdoba.

–¿Se le puede sacar más rendimiento a un jugador o depende exclusivamente de él?

–Todo el mundo quiere mejorar e ir creciendo semana tras semana o partido tras partido. Todos lo tienen claro de que quieren ser mejorar. Lo hablan con el compañero y al final todos quieren dar su mejor versión.

–¿Cómo ve el futuro de Germán Crespo? De momento, ascender trae la renovación.

–Seguro que quiere estar aquí. Está aquí supercómodo. Él seguro que casi seguro esté aquí y solo es cuestión de que se pongan de acuerdo el club y él.

–¿Por qué esta dedicación al mundo de los banquillos?

–El fútbol me apasiona y me gusta mucho. He tenido la suerte de estar con Germán desde que me estaba sacando los títulos. No me llamaba la atención como futbolista y me gustaba más estar desde los banquillos y poder ayudar a los futbolistas de otra forma.

–¿Tiene algún referente como entrenador?

–No, ninguno. Cuando eres más joven te fijas en algún entrenador de Primera División, pero conforme pasan los años, coges tu identidad, lo que te gusta de una cosa y de otra. Te fijas un poco en todos de lo que te gusta.

–¿Le gustaría ser primer entrenador en un futuro o está a gusto así?

–En estos momentos estoy muy a gusto así como segundo por vivir el fútbol de otra manera. No es lo mismo ser primer entrenador, que tienes unas responsabilidades, y me está gustando vivir esta experiencia. Cuando la vida me lo depare, me gustaría ser también primer entrenador. Lo cogeré y mientras tanto espero seguir disfrutando de esta experiencia que es muy bonita.

–¿Le gustaría seguir ligado al Córdoba?

–Sí. Yo vine con Germán y hasta que Germán diga lo contrario, aquí estaré yo con él. A mí me gusta ser fiel y con la persona que vengo, con la persona que me voy.

–¿Necesita muchos retoques este Córdoba de cara a la próxima temporada?

–Manteniendo la columna vertebral del equipo, tienes bastante ganado de cara a la temporada que viene, pero ahora estamos enfocados en la Segunda RFEF. Tenemos que conseguir ese objetivo y una vez que se consiga eso ya veremos los retoques que hacen falta.

–¿Qué mensaje le manda a la afición del Córdoba?

–La afición me ha sorprendido. Salir todos los domingos al estadio y escuchar el himno es algo que no me lo creía el primer día. Solo decirles que sigan así, que no nos dejen solos, que nos lleven en volandas, porque es muy bonito estar en el banquillo y ver en Don Benito que todo lo de enfrente es blanquiverde.

–Muchas gracias.

–Gracias a ti.