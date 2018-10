Osasuna denuncia al Córdoba por el impago del traspaso de Jaime Romero

Los problemas se multiplican para el Córdoba. Osasuna ha anunciado a través de su director general, Fran Canal, la denuncia interpuesta ante LaLiga por el impago del traspaso de Jaime Romero, cifrado en 500.000 euros, que debía hacerse efectivo a finales de septiembre. Los navarros esgrimen "falta de garantías" en la fórmula ofrecida por el CCF para aplazar el pago, lo que les ha llevado a dar conocimiento a LaLiga, que inmediatamente habría bloqueado los derechos federativos del conjunto blanquiverde y que podría incluso llegar a embargar los ingresos por los derechos televisivos a la entidad que preside Jesús León.

La noticia de dicha denuncia la hizo pública el director general osasunista, Fran Canal, en una respuesta a un socio durante un encuentro entre responsables del club y abonados rojillos. Canal desveló al socio interesado que "la factura se emitió pero no hemos cobrado. El presidente del Córdoba nos solicitó unos días para poder hablar del tema en el partido que jugamos contra ellos el otro día. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos dan garantías y lo que hemos hecho es presentar la pertinente reclamación ante LaLiga bloqueando los derechos federativos del Córdoba hasta que nos paguen".

Ante tal información, el Córdoba comunicó a través de su departamento de prensa que el pasado sábado, antes del inicio del partido en El Sadar, ambas partes alcanzaron "un acuerdo verbal para aplazar el pago pendiente hasta diciembre, con el compromiso de ambas partes". Desde la entidad cordobesista no se descartó cualquier tipo de reacción pública al asunto durante el día de hoy.

En todo caso, el asunto Jaime Romero vuelve a dejar bien a las claras la problemática que viene arrastrando el club blanquiverde en los últimos meses en cuanto a la liquidez existente en las arcas de la entidad para hacer frente a diversos pagos pendientes.